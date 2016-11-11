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    «МЮ» может приобрести Озила. Представлена новая форма сборной России. Дайджест событий дня


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    Голосов: 1
    11.11.2016 21:00
    «Барселона» нацелилась на Коутиньо. «Аякс» и ПСВ просматривают игроков «Ростова». «Локомотив» не планирует удерживать Миранчука. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    В Голландии ждут трех игроков «Ростова»

    Представители ПСВ и «Аякса» отслеживают выступления трех футболистов «Ростова», против которых этим клубам уже довелось сыграть на различных стадиях Лиги чемпионов нынешнего сезона. По словам футбольного менеджера Антона Астафьева, в сферу интересов голландских клубов входят: вратарь Сослан Джанаев, защитник Денис Терентьев и нападающий Сердар Азмун. Ранее сообщалось, что на иранца также претендует «Ливерпуль».

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    Акинфеев травмирован, но не слишком серьезно

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев был заменен в товарищеском матче с Катаром (1:2) из-за травмы, однако сегодня представители команды сообщили, что повреждение вратаря – не очень серьезное. На тренировке сборной Акинфеев занимался по индивидуальной программе. Напомним, следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 15 ноября против сборной Румынии. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

    На матче Россия – Румыния ожидается аншлаг

    Об этом рассказал вице-президент «Терека» Хайдар Алханов. По его словам, матч между сборной России и Румынией, который пройдет в Грозном, соберет полный стадион «Ахмат-Арена». «Почти все билеты, можно сказать, проданы. Пока информации, сколько румынских болельщиков приедет, у меня нет. Если они приедут, то мы их встретим, все будет нормально – никаких проблем с этим не будет», – отметил Алханов.

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    Представлена форма сборной России для Кубка конфедераций-2017

    В Москве прошла презентация формы сборной России. Именно в ней наша команда сыграет на Кубке конфедераций в следующем году. Стиль комплекта содержит отсылки к форме сборной СССР образца 1980 года. Как вам?

    «Новая форма сборной подчеркивает тесную связь поколений футболистов, она дышит энергией победителей. Для игроков она станет мотиватором и точно заставит чувствовать себя на поле более уверенно», – объяснил выбор главный тренер сборной Станислав Черчесов.

    Мутко покритиковал систему «весна-осень»

    Глава РФС Виталий Мутко озвучил предложение, которое обсуждали все подряд кроме наших функционеров. По мнению Мутко, концовка первой части чемпионата России в ноябре и декабре должна проводиться в южных городах страны.

    «Я говорил РФПЛ, раз уж они инициаторы перехода на систему «осень-весна» – а я всегда был против нее, – надо разум включать, безусловно. Они берут прогноз погоды. По нему они смотрят, что до декабря пиковых температур не ожидается. А реалии получаются другие. У нас есть Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону, Грозный, скоро в Сочи будет стадион. В Санкт-Петербурге на новой арене с закрытой крышей будет комфортно. Можно же все сделать. Есть у нас и манежи», – пояснил Мутко.

    «Локомотив» не горит желанием продлевать контракт с Миранчуком

    Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил, что клуб не будет удерживать полузащитника Алексея Миранчука, если тот захочет сменить команду. «Позиция клуба – мы хотим сохранить его, надеемся на него. Мы чувствуем, что он хочет остаться, но он не согласен с условиями, которые мы предлагаем. Наша философия такая: если человек играет, пусть играет, но, если он не захочет свое будущее связывать с «Локомотивом», это его решение», – объяснил глава «Локомотива».

    Озил пойдет по стопам ван Перси?

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил, работавший под руководством Жозе Моуринью в «Реале», может воссоединиться с португальским тренером уже в «Манчестер Юнайтед». Все чаще ходят слухи о желании игрока сменить клуб, при этом приобрести Озила также пожелала «Барселона» и несколько турецких клубов. На данный момент немецкий футболист связан с «Арсеналом» контрактом до 2018 года.

    «Барселона» хочет выложить немыслимую сумму за Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может в скором времени стать футболистом «Барселоны». Поговаривают, что тренерский штаб каталонцев посетил матч сборных Бразилии и Аргентины (3:0), где следил за тем, как Коутиньо взаимодействует со своим соотечественником – Неймаром. Ожидается, что предложение о покупке бразильца будет сделано летом 2017 года, и сине-гранатовые буду готовы заплатить за него 75 миллионов евро.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyStar, РФС
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 16 ноября 2016, 10:47

      75 млн немыслимая сумма за Коутиньо? по-моему нормально по системе "цена=качество", а может даже и мало, если весь сезон так отыграет

      0
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 12 ноября 2016, 16:07

      будем надеяться что форма играет лучше чем те кто ее надевает

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 12 ноября 2016, 00:56

      новая - по форме, старая - по сути

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 11 ноября 2016, 21:43

      надеюсь новая форма сборной России коричневая?
      соответствующая статусу и достижениям

      5
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Gothic_Spirit 11 ноября 2016, 22:06

      жёстко но по делу))) :D

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