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    Шотландский клуб побил суперрекорд «Аякса» и получил 27 ящиков пива


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    Голосов: 8
    10.11.2016 18:20
    Веселая история о том, как «Аякс» осчастливил шотландский «Ист Килбрайд» из низшей лиги, а Эдвин ван дер Сар записал персональное видеообращение.

    Великий «Аякс» 70-х во главе с Йоханом Кройфом завоевал множество трофеев и понаставил несколько крутых рекордов. Один из них – серия из 26 побед подряд в официальных матчах.

    А выступающий в пятом по силе шотландском дивизионе «Ист Килбрайд» из одноименного 74-тысячного городка – взял и побил это достижение в минувшую субботу. На счету этой команды теперь 27 побед подряд.

    Голландцы же отнеслись к этой истории с юмором и даже некоторым пиететом. Они отправили в клуб 27 ящиков пива, а Эдвин ван дер Сар, работающий в клубе директором по маркетингу, лично зачитал рекордсменам поздравление в прямом эфире.

    Шотландцы уже заикнулись о том, чтобы сыграть с «Аяксом» товарищеский матч, голландцы отказываться пока не стали. «Мы бы очень хотели их отблагодарить за такое отношение», – признался тренер «Ист Килбрайд» Мартин Лаухлан. «Пока ничего сказать нельзя, но такие вещи решаются между клубами, а не в СМИ», – заявил представитель «Аякса» Миль Бринкьюс.

    Что касается «Ист Килбрайд», то этот клуб, конечно же, находится на первой строчке в своем дивизионе с 13 победами в 13 матчах и 14-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyStar
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 11 ноября 2016, 11:09

      прикольно))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 10 ноября 2016, 19:39

      Аякс молодцы .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 10 ноября 2016, 18:27

      Забыли только упомянуть о разнице в классах.

      -1
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