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    Зимой Азмун может перейти в «Ливерпуль»

    Форвард «Ростова» Сердар Азмун входит в планы руководства «Ливерпуля». В этом сезоне за иранцем пристально следят скауты этого британского клуба. Свое официальное предложение они могут сформировать уже к открытию зимнего трансферного окна. Азмун должен усилить атакующий потенциал «Ливерпуля» в связи с травмой Дэнни Ингса, выбывшего до конца сезона, и отъездом Садьо Мане на Кубок Африки.

    В текущем сезоне Азмун провел 11 матчей в Премьер-лиге, забил один гол и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету восемь матчей, 3 гола и 2 голевых паса.

    Источник: Guardian.com

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    09.11.2016 06:11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 ноября 2016, 15:46

      А почему нет? Участвовал я в одном обсуждении про то что Клоппу хотят выделить деньги на нападающего. Там все наши болельщики были против что и так их много. Теперь понятно на кого. Я так понимаю Клопп хорошо Лигу чемпионов посмотрел и понял, где ещё есть достаточно молодой футболист которого можно вывести на новый уровень. Так что удачи. Денег Ростов много получит, а значит зимой может быть нормальное усиление, а Сердар пусть едет, может Ливерпуль и Ростову, и Рубину заплатит, чтобы больше и конфликтов не было. Если и брать кого из нашего чемпионата, то только Промеса, но он же не нападающий и Азмуна. Так что правильно всё Клопп рассчитал. А Мане пусть за свою сборную забивает, а по возвращению посмотрим кто кого. Да и тем более чем Азмун хуже Старриджа, так что шансы как минимум на топ-3 и быть третьим нападающим в обойме у него точно есть.

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      Рейтинг: +1191

      ttter 9 ноября 2016, 14:15

      Ему нужен крепкий середняк в котором он будет играть,а не топ клуб где придётся сидеть на банке.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1191

      ttter > gosproektikabinet 9 ноября 2016, 18:10

      Футбол,волебол,баскетбол,а Вы товарищ Пи*дабол.

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 9 ноября 2016, 13:19

      не пропадет!!!! там будет куда расти

      0
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 9 ноября 2016, 11:58

      На самом деле Азмун 3 гола забил

      0
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 9 ноября 2016, 11:37

      Если бабло нормально за него подымут, то конечно надо продавать, по факту только за счет вот таких трансферов Ростов может достойно существовать и бороться в РПЛ.
      А не как раньше, чуть очков заработали, а в конце сезона давай всем "нуждающимся" сливать, вот такой Ростов ну его нафиг, лучше уж без Азмуна, но коллектив бьется в каждом матче.

      3
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 9 ноября 2016, 11:30

      2-3 игры и лавку полировать.

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 ноября 2016, 11:15

      о как.....молодец)

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 ноября 2016, 11:00

      Можно выручить неплохие деньги!

      2
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      Рейтинг: +42

      alboro 9 ноября 2016, 09:59

      Есть у Клоппа чутье

      3
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      Рейтинг: +185

      Des79 9 ноября 2016, 09:57

      Это будет большая потеря для Ростова!!

      3
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