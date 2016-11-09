Зимой Азмун может перейти в «Ливерпуль»

А почему нет? Участвовал я в одном обсуждении про то что Клоппу хотят выделить деньги на нападающего. Там все наши болельщики были против что и так их много. Теперь понятно на кого. Я так понимаю Клопп хорошо Лигу чемпионов посмотрел и понял, где ещё есть достаточно молодой футболист которого можно вывести на новый уровень. Так что удачи. Денег Ростов много получит, а значит зимой может быть нормальное усиление, а Сердар пусть едет, может Ливерпуль и Ростову, и Рубину заплатит, чтобы больше и конфликтов не было. Если и брать кого из нашего чемпионата, то только Промеса, но он же не нападающий и Азмуна. Так что правильно всё Клопп рассчитал. А Мане пусть за свою сборную забивает, а по возвращению посмотрим кто кого. Да и тем более чем Азмун хуже Старриджа, так что шансы как минимум на топ-3 и быть третьим нападающим в обойме у него точно есть.
Форвард «Ростова» Сердар Азмун входит в планы руководства «Ливерпуля». В этом сезоне за иранцем пристально следят скауты этого британского клуба. Свое официальное предложение они могут сформировать уже к открытию зимнего трансферного окна. Азмун должен усилить атакующий потенциал «Ливерпуля» в связи с травмой Дэнни Ингса, выбывшего до конца сезона, и отъездом Садьо Мане на Кубок Африки.
В текущем сезоне Азмун провел 11 матчей в Премьер-лиге, забил один гол и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету восемь матчей, 3 гола и 2 голевых паса.