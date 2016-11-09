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Зимой Азмун может перейти в «Ливерпуль»

9 ноября 2016, 06:11
23

Форвард «Ростова» Сердар Азмун входит в планы руководства «Ливерпуля». В этом сезоне за иранцем пристально следят скауты этого британского клуба. Свое официальное предложение они могут сформировать уже к открытию зимнего трансферного окна. Азмун должен усилить атакующий потенциал «Ливерпуля» в связи с травмой Дэнни Ингса, выбывшего до конца сезона, и отъездом Садьо Мане на Кубок Африки.

В текущем сезоне Азмун провел 11 матчей в Премьер-лиге, забил один гол и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету восемь матчей, 3 гола и 2 голевых паса.

Источник: Guardian.com
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Ливерпуль Ростов Азмун Сердар
Комментарии (23)
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frickmaster
1478661529
сомнительное приобретение
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алекс88
1478667144
Не уровень ливера....тока на банке сидеть
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товрос
1478667287
НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ,НО ТЫ ЗАСЛУЖИЛ
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Atoniq
1478669494
Сердар,отличный игрок,думаю у него все получится в Ливерпуле..жаль что он уйдет из Ростова..
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rubinovyi2
1478671463
Рановато Сердар тебе туда.
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Андрей Ермошин
1478673025
Давно пора уйти на повышение, потенциал есть.
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Des79
1478674652
Это будет большая потеря для Ростова!!
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alboro
1478674767
Есть у Клоппа чутье
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Дмитрий Александрович
1478680225
2-3 игры и лавку полировать.
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ttter
1478690139
Ему нужен крепкий середняк в котором он будет играть,а не топ клуб где придётся сидеть на банке.
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