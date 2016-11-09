Зимой Азмун может перейти в «Ливерпуль»

Форвард «Ростова» Сердар Азмун входит в планы руководства «Ливерпуля». В этом сезоне за иранцем пристально следят скауты этого британского клуба. Свое официальное предложение они могут сформировать уже к открытию зимнего трансферного окна. Азмун должен усилить атакующий потенциал «Ливерпуля» в связи с травмой Дэнни Ингса, выбывшего до конца сезона, и отъездом Садьо Мане на Кубок Африки.

В текущем сезоне Азмун провел 11 матчей в Премьер-лиге, забил один гол и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету восемь матчей, 3 гола и 2 голевых паса.