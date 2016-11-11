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    Сборная России презентовала форму на Кубок конфедераций-2017

    В Москве состоялась презентация формы сборной России, в которой команда выступит на Кубке конфедераций в следующем году. Стиль комплекта содержит отсылки к форме сборной СССР образца 1980 года.

    «Новая форма сборной подчеркивает тесную связь поколений футболистов, она дышит энергией победителей. Для игроков она станет мотиватором и точно заставит чувствовать себя на поле более уверенно», – прокомментировал это событие главный тренер сборной Станислав Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2016 19:18
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 ноября 2016, 12:23

      форма говно!))

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 12 ноября 2016, 09:33

      - "... она дышит энергией победителей".
      Большего маразма встретить нельзя. В этом и есть ввесь наш футбол. Скоро "победителей" будут обыгрывать Гибралтар, Фарреры и Папуа-Новая Гвинея.

      1
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 12 ноября 2016, 05:33

      Уродцы зажравшиеся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 ноября 2016, 02:12

      Ну, СССР в 1979-80 тоже успехов особых не добился, так что традиции передаются (Финляндия 2:2, Греция 0:1, ГДР 0:1, правда Кувейт 2:1 тогда)

      -1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 12 ноября 2016, 01:41

      Сборище России по футболу презентовало новую форму... старую обкакали?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 12 ноября 2016, 00:10

      Мне показалось сначала что дзюбишка фак показывает

      0
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      Рейтинг: +243

      veksill 11 ноября 2016, 23:58

      противно смотреть...

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 11 ноября 2016, 23:36

      какая разница в какой форме проигрывать... уже надежды на них никакой нету, просто стыдно что у нас в стране такие футболисты...

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 ноября 2016, 22:12

      Тьфу мля,только и могут позировать как п.дики,а кто играть то будет муд.ки!?

      5
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      Рейтинг: +577

      yurdin 11 ноября 2016, 22:00

      Так, вот значит в чём обсераться будем.

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