Что мы вчера пропустили: травму Миранчука, пента-трик 20-летнего голландца, возвращение Неймара

А ещe перфомансы Фирмино и Санчо.

Голы «Челси» – олицетворение новой эпохи

Шесть лет назад Ромелу Лукаку не забил решающий пенальти в Суперкубке УЕФА против «Баварии». На молодого форварда обрушилась критика, «Челси» отдал его в аренду, а через год продал.

Месяц назад Тэмми Абрахам не забил решающий пенальти в Суперкубке УЕФА. Лэмпард поддержал нападающего, оставил в клубе и сделал основным на старте сезона.

Абрахам отблагодарил тренера сумасшедшей результативностью – забил семь голов в пяти матчах АПЛ. И это очень показательный момент, характеризующий то, как ведутся дела в новом «Челси».

Все 11 голов в новом сезоне за «Челси» забивают: а) воспитанники б) англичане в) игроки моложе 22 лет.

«Мы стараемся давать шансы молодым, а они забивают голы и показывают нам, почему мы должны ставить их в состав. Они заслуживают этого. У них есть мастерство, но важнее – любовь к этому клубу, потому что они воспитаны им», – объясняет свою философию Лэмпард.

twit text — Goal (@goal) September 14, 2019

Фати – новая звезда «Барсы»

Ансу Фати забил и ассистировал в матче с «Валенсией» и стал самым молодым игроком, который оформлял гол+пас в одном матче Ла Лиги в 21-м веке. На данный момент ему 16 лет и 319 дней.

Фати дебютировал за клуб только в конце августа. Месси выложил с ним фотографию в инстаграме, а он стал самым юным игроком в истории «Барсы», забивавшим в Примере.

В трех матчах за клуб у него три голевых действия. Прямо сейчас transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро (!). По-моему, никто со времен Месси не начинал в «Барселоне» так ярко.

twit text — Squawka Football (@Squawka) September 14, 2019

Санчо – уже мировая звезда

Вчера дортмундская «Боруссия» обыграла «Байер 04» 4:0. Главным героем матча.. Стоп! Да-да, «Байер», с которым на неделе в ЛЧ сыграет «Локомотив», так жестко отлетел. «Локо» на заметку: все голы в ворота «Байера» пришли после подач и прострелов с левого фланга обороны.

Так вот, главным героем матча стал Джейдон Санчо, отдавший две голевые. Вообще, у него в этом сезоне уже 3+6 в 6 играх. А еще он лидер чемпионата по пасам в финальную треть, удачным обводкам, созданным шансам и ассистам.

В 50 матчах за «Боруссию» он забил 17 голов и отдал 28 голевых. С начала прошлого сезона ни один футболист планеты не отдал столько голевых. Прямо сейчас transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.

Напоминаем: Санчо 19 лет, а в «Боруссию» он пришел всего за 8 миллионов из академии «Ман Сити».

twit text — Squawka Football (@Squawka) September 14, 2019

Фирмино – умница

Матч против «Ньюкасла» Фирмино начал на скамейке – Клопп поберег его к матчу ЛЧ. Но на 37 минуте Ориги подвернул лодыжку, и Роберто вышел на поле. «Ливерпуль» сразу же отыгрался: Фирмино выцарапал мяч в центре поля и отдал голевой пас на Мане.

Во втором тайме бразилец отдал еще один ассист, но в сто раз красивее. Пяточкой, спиной к воротам. Просто посмотрите:

twit text — Goal (@goal) September 15, 2019

Добиваем крутость Фирмино цитатами.

• Венгер: «Роберто – самый щедрый форвард из всех, что я видел. Он работает на команду и ни секунды не думает о себе. Успех коллектива для него важнее. Потрясающий игрок».

• Моуринью: «В «Ливерпуле» Обамеянг забивал бы ещe больше голов, чем сейчас. Потому что там играет Роберто Фирмино! Можно только позавидовать Салаху и Мане».

• Оуэн: «Ливерпулю» так повезло, что у них есть такой игрок, как Фирмино. Ему вообще чужд эгоизм, о себе он думает в последнюю очередь. Салах же чаще думает о голах. Где-то между ними ещe Мане. Просто отличный баланс, и именно Роберто уравновешивает эту тройку».

• Анри: «Фирмино – самый разносторонний игрок атакующего плана в Премьер-лиге. Я не знаю другого такого игрока, который умел бы все».

Неймар вернулся!

После чудовищного лета. Бразилец, если верить большинству источников, закатывал истерики руководству, вымаливал трансфер в «Барсу» и не хотел больше играть за «ПСЖ». Руководители «ПСЖ» взаимно не желали видеть Нея в клубе. Но продать его не получилось.

И в матче пятого тура против «Страсбурга» Неймар вернулся. Болельщики вывесили оскорбительные баннеры весь матч его освистывали бразильца. Но Неймар все равно был лучшим на поле: нанес больше всех ударов и совершил больше всех обводок.

Никто бы не оценил его перфоманса, если бы не потрясающий (и победный) гол на 91-й минуте.

Непонятно, как сложится его судьба дальше. И как вообще он продолжит играть за «ПСЖ». Но возвращение получилось и эффектным, и эффективным.

twit text — Sacha Pisani (@Sachk0) September 14, 2019

Как же обидно за «Локомотив»

Мы уже писали, как «Локо» будет сложно в ближайшие недели. Если коротко: за 18 дней команда сыграет шесть матчей. Четыре из них – в гостях. Два из них – в Калининграде и Мадриде.

Пекла добавил вчерашний матч с «Сочи»: травмировался Антон Миранчук. В ближайших играх «Локомотиву» придется обходится без обоих братьев – до этого травму получил Алексей.

Ну что ж, Жоау Мариу, твой выход.

Новый голландский талант (забил 5 голов в одном матче)

Вчера «Витесс» Слуцкого сгорел «ПСВ» 0:5. Все пять голов забил 20-летний паренек – Дониелл Мален. Он стал первым игроком «ПСВ», забившим пять голов в одной игре чемпионата с 1964 года.

Мален – воспитанник «Аякса», которого в 2015 году к себе забрал «Арсенал». Там он провел два года и вернулся в Голландию – «ПСВ» заплатил всего 600 тысяч евро.

В прошлом сезоне Мален забил 10 голов, но в основном выходил на замену в концовках. В этом – стал основным и уже наколотил 9 мячей в 10 матчах.

Недавно он дебютировал за сборную Голландию. Вышел на замену и забил победный гол. А уже в следующуей игре появился в основе.

За этим парнем точно нужно последить.

twit text — Goal (@goal) September 14, 2019

И другие сюжеты вчерашнего дня:

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