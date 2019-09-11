«Локомотив» сыграет 6 матчей за 18 дней. Ругались, просили переносы, но ничего не добились

Скучали по спорам из-за календаря?

Вот расписание ближайших матчей «Локомотива» (время московское):

14 сентября. «Сочи» – «Локомотив» – 19:00, РПЛ.

18 сентября. «Байер» – «Локомотив» – 22:00, Лига чемпионов.

22 сентября. «Оренбург» – «Локомотив» – 11:30, РПЛ.

25 сентября. «Балтика» – «Локомотив» – 21:30, Кубок России.

28 сентября. «Локомотив» – «Зенит» – 19:00, РПЛ.

1 октября. «Локомотив» – «Атлетико» – 22:00, Лига чемпионов.

6 октября. «Локомотив» – «Арсенал» – 14:00, РПЛ.

Матч с «Арсеналом» вынесем отдельно. Перед ним у «Локомотива» будет несколько дней на хорошую подготовку. Зато отрезок с 14 сентября по 1 октября вызывает вопросы. Сразу четыре встречи подряд в разных турнирах будут гостевыми. Выезд в Калининград встает перед важной игрой с «Зенитом» в чемпионате. Сразу после этого запланирован сложный матч с «Атлетико».

Выходит, что «Локомотив» проведет шесть игр за 18 дней. Для европейского футбола это нормальная ситуация, но «Локомотив» ей недоволен хотя бы из-за важности этих матчей. Юрий Семин публично говорил о возможном переносе матча против «Зенита» на один день раньше. Для этого хотели сдвинуть на октябрь встречу Кубка России. Ничего не поменялось.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 11, 2019

Эту историю в интервью «Чемпионату» разъяснил директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо: «Мы предлагали по прошлогоднему примеру ЦСКА сыграть матч Кубка России 9 октября в паузе на матчи сборных – получили отказ.

Причем предлагали такой же сценарий и для «Зенита», соблюдая равные условия для команд, борющихся за лидерство в российском чемпионате, перед их очной встречей. Также предлагали сыграть 24 сентября, а не 25-го, и перенести матч с «Зенитом» на день раньше».

Из-за этих споров задержали календарь РПЛ

По сценарию с переносом матча Кубка России на день раньше и возможной игрой против «Зенита» в пятницу Брейдо добавил: «Но подобный вариант переноса не устроил «Зенит». И от РФС снова последовал отказ». «Сибновости» писали, что сам «Зенит» все-таки перенес кубковый матч с «Енисеем» на 24 сентября (значит, существовала и возможность переноса игры с «Локо»). На официальных сайтах клубов это не подтверждается – там игра Кубка России значится 25 числа.

Президент РФС Александр Дюков еще подробнее рассказал, почему клубы так и не смогли договориться. Вся разница получилась в подходе к кубковому матчу. «Зенит» отправит основной состав на матч с «Енисеем», поэтому хотел его переноса и четырехдневный отрезок до игры с «Локо». «Локомотив» сыграет в Кубке резервом, из-за чего желал сохранить трехдневную разницу, но перенести игры с «Балтикой» и «Зенитом» на день раньше. Компромисс не нашли.

Из-за разногласий между «Зенитом» и «Локомотивом» лига затянула с публикацией календаря. Его обещали еще 5 сентября, но опубликовали только через три дня. Даже в официальном объявлении РПЛ прописала, что перенос матча «Зенита» и «Локомотива» на пятницу все еще возможен. Для этого нужно было согласовать сдвиг кубковых игр. Все осталось без изменений.

У фанатов «Локомотива» было двойное горе. В какой-то момент временно ломалась предварительная продажа билетов на матчи Лиги чемпионов. Она волновала болельщиков даже больше, чем неопределенность с датами других матчей.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 9, 2019

Переносы матчей – привычная тема для российского футбола

К таким обсуждаемым вещам все уже привыкли. Особенно ситуация обострилась весной 2019-го, когда из-за проблем с газонами лига сдвигала даты матчей и меняла стадионы. ЦСКА вместо Тулы поехал в Грозный, куда перенесли его матч с «Арсеналом». «Динамо» так и не открыло новую арену дерби со «Спартаком», хотя в клубе этого очень хотели.

С Кубком России переносы тоже исправно работали, но и там это делалось из-за погоды. Например, с февраля передвинули три из четырех ответных четвертьфинала Кубка. В ситуации с «Зенитом» и «Локомотивом» новое как раз в том, что изменение дат их матчей не состоялось из-за самих клубов и небольшой принципиальности РФС. Пострадал от этой цепочки «Локомотив».

В РПЛ получается веселый сезон:

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Такой ситуации в таблице РПЛ еще не было. Как так вышло и что дальше