Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    «Локомотив» сыграет 6 матчей за 18 дней. Ругались, просили переносы, но ничего не добились


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 17:35
    Скучали по спорам из-за календаря?

    Вот расписание ближайших матчей «Локомотива» (время московское):

    • 14 сентября. «Сочи» – «Локомотив» – 19:00, РПЛ.
    • 18 сентября. «Байер» – «Локомотив» – 22:00, Лига чемпионов.
    • 22 сентября. «Оренбург» – «Локомотив» – 11:30, РПЛ.
    • 25 сентября. «Балтика» – «Локомотив» – 21:30, Кубок России.
    • 28 сентября. «Локомотив» – «Зенит» – 19:00, РПЛ.
    • 1 октября. «Локомотив» – «Атлетико» – 22:00, Лига чемпионов.
    • 6 октября. «Локомотив» – «Арсенал» – 14:00, РПЛ.

    Матч с «Арсеналом» вынесем отдельно. Перед ним у «Локомотива» будет несколько дней на хорошую подготовку. Зато отрезок с 14 сентября по 1 октября вызывает вопросы. Сразу четыре встречи подряд в разных турнирах будут гостевыми. Выезд в Калининград встает перед важной игрой с «Зенитом» в чемпионате. Сразу после этого запланирован сложный матч с «Атлетико».

    Выходит, что «Локомотив» проведет шесть игр за 18 дней. Для европейского футбола это нормальная ситуация, но «Локомотив» ей недоволен хотя бы из-за важности этих матчей. Юрий Семин публично говорил о возможном переносе матча против «Зенита» на один день раньше. Для этого хотели сдвинуть на октябрь встречу Кубка России. Ничего не поменялось.

    Эту историю в интервью «Чемпионату» разъяснил директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо: «Мы предлагали по прошлогоднему примеру ЦСКА сыграть матч Кубка России 9 октября в паузе на матчи сборных – получили отказ.

    Причем предлагали такой же сценарий и для «Зенита», соблюдая равные условия для команд, борющихся за лидерство в российском чемпионате, перед их очной встречей. Также предлагали сыграть 24 сентября, а не 25-го, и перенести матч с «Зенитом» на день раньше».

    Из-за этих споров задержали календарь РПЛ

    По сценарию с переносом матча Кубка России на день раньше и возможной игрой против «Зенита» в пятницу Брейдо добавил: «Но подобный вариант переноса не устроил «Зенит». И от РФС снова последовал отказ». «Сибновости» писали, что сам «Зенит» все-таки перенес кубковый матч с «Енисеем» на 24 сентября (значит, существовала и возможность переноса игры с «Локо»). На официальных сайтах клубов это не подтверждается – там игра Кубка России значится 25 числа.

    Президент РФС Александр Дюков еще подробнее рассказал, почему клубы так и не смогли договориться. Вся разница получилась в подходе к кубковому матчу. «Зенит» отправит основной состав на матч с «Енисеем», поэтому хотел его переноса и четырехдневный отрезок до игры с «Локо». «Локомотив» сыграет в Кубке резервом, из-за чего желал сохранить трехдневную разницу, но перенести игры с «Балтикой» и «Зенитом» на день раньше. Компромисс не нашли.

    Из-за разногласий между «Зенитом» и «Локомотивом» лига затянула с публикацией календаря. Его обещали еще 5 сентября, но опубликовали только через три дня. Даже в официальном объявлении РПЛ прописала, что перенос матча «Зенита» и «Локомотива» на пятницу все еще возможен. Для этого нужно было согласовать сдвиг кубковых игр. Все осталось без изменений.

    У фанатов «Локомотива» было двойное горе. В какой-то момент временно ломалась предварительная продажа билетов на матчи Лиги чемпионов. Она волновала болельщиков даже больше, чем неопределенность с датами других матчей.

    Переносы матчей – привычная тема для российского футбола

    К таким обсуждаемым вещам все уже привыкли. Особенно ситуация обострилась весной 2019-го, когда из-за проблем с газонами лига сдвигала даты матчей и меняла стадионы. ЦСКА вместо Тулы поехал в Грозный, куда перенесли его матч с «Арсеналом». «Динамо» так и не открыло новую арену дерби со «Спартаком», хотя в клубе этого очень хотели.

    С Кубком России переносы тоже исправно работали, но и там это делалось из-за погоды. Например, с февраля передвинули три из четырех ответных четвертьфинала Кубка. В ситуации с «Зенитом» и «Локомотивом» новое как раз в том, что изменение дат их матчей не состоялось из-за самих клубов и небольшой принципиальности РФС. Пострадал от этой цепочки «Локомотив».

    В РПЛ получается веселый сезон:

    Сейвы защитника «Ростова» – просто А-А-А-А!

    Такой ситуации в таблице РПЛ еще не было. Как так вышло и что дальше

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2037

      InterMilLano1908 3 минуты назад

      Аяксу помогали с календарем и это помогло,а у нас дегенеративность в стране...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1808

      ухоженный крокодил 13 минут назад

      Александр Плеханов
      Ты реально, только с горшка слез?
      Что такого в этом календаре, что нужно статью писать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Вальдемар IV 17 минут назад

      страдальцы мать их, что бы было если бы сухина на прямое место в лч не вытащил, уже бы как спартак играли нигде.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7355

      parevg > Вальдемар IV 11 минут назад

      Привет сухинофил,
      Было скучно, улыбнуло...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      Вальдемар IV > parevg 2 минуты назад

      опять ты клоун с ымперской тряпкой, любишь царские режимы как сейчас?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      general.lizyukov 22 минуты назад

      Когда вы уже профессионалами станете, а не будете ныть по каждому поводу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      Sedoi_Goblin 28 минут назад

      Да ладно убиваться,братцы!!)) Я на днях в FIFE за Ливерпуль 6 матчей за 14 дней отмотал!!! Волосы на *опе рвал с досады, а играть то надо!!! Полсостава в лазарете еще к тому((. Ничего,выстоял))) И вы прорветесь!!! Удачи вам!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      Loko_Roma 53 минуты назад

      ***** почему вся европа играет а наши не могут? Может платят *****? Да я за Локо, но это нытье затрахало.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7355

      parevg > Loko_Roma 23 минуты назад

      Потому что там страны маленькие, из города в город на автобусе без проблем, а летать, так на взлет и посадку больше времени уходит, чем на сам полет, а у нас, в России расстояния какие, два европы целиком поместятся, и останется еще.
      Если играть каждые три дня, то они будут жить в самолетах.
      Вот и все.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7355

      parevg 1 час назад

      В РПЛ только Зениту можно все...
      И я сомневаюсь что на Красноярском огороде, Зенит будет основой играть, поберегут ноги игроков...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +831

      ААМ 1 час назад

      Будут оправдывать слив ЛЧ. Можно подумать, что другим участникам ЛЧ и ЛЕ лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Mariner 2 часа назад

      Мде... Печально. Так-то не интересуют Паровозы, но тут ведь ЛЧ, а соответственно очки в табл. коэфф. УЕФА. Локомотив не Спартак и спецом сливать еврокубки точно не станет, а тут такой жёсткий график...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79340
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73674
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru