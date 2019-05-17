Бензема идет на лучший год в «Реале». Играет все матчи, постоянно забивает, называет Зидана братом

Как там Йович?

«Реал» обыграл «Леванте» (3:2) даже со всеми проблемами с составом. Доминантным аргументом стала игра Карима Бензема. Он забил два мяча и попал в штангу. За четыре игры в Примере Бензема отличился четыре раза и сделал ассист. В 2019 году у него уже 19 голов в Примере. Лучше было только в 2011-м, когда Бензема вколотил за календарный год 22 мяча. Вот вам и отсылка к прошлому. Перебить такие показатели прямо сейчас вполне реально.

twit text — OptaJose (@OptaJose) September 14, 2019

Бензема по-настоящему взбодрился еще весной. Вот тут мы рассказывали, как на его игру повлияло возвращение в команду Зинедина Зидана. Сам Бензема еще в мае говорил об их крепких отношениях и давнем знакомстве: «Это больше, чем просто дружба. Я считаю его частью семьи. Зидан помог мне. Считаю его старшим братом».

У такой формы Бензема есть один минус: его конкуренты по позиции теряют любой шанс на игру в основе. У «Леванте» запомнился Борха Майорал. Он долго пытался заиграть в «Реале», но так и не закрепился в основе. Теперь Майорал забил один из голов в ворота «Реала» уже за другую команду. В «Леванте» его хотя бы выпускают на поле и дают больше шансов.

Летом «Реал» подстраховался на случай проблем у Бензема. Ему все-таки уже 31 год. Из «Айнтрахта» в «Реал» перешел Лука Йович, за которого отдали 60 миллионов евро. Сразу после перехода Йович рассказывал, что в детстве спал в футболке «Реала» и всегда поддерживал этот клуб. Сейчас Йович тоже больше поддерживает команду со стороны.

До игры с «Леванте» Йовича выпустили на три игры, где он играл в среднем по 33 минуты. В этом матче Йович заменил Бензема на 82-й минуте. В Испании он пока так и не забил ни одного мяча, за сезон в Бундеслиге у Йовича было 17 голов. Спад в результативности объясним как раз ролью запасного. Летом его сразу хотели арендовать «Милан» и «ПСЖ», но «Реал» не отпустил.

За последние полтора года Бензема сыграл в 97% матчей «Реала». В 2019-м году «Реал» набрал 30 очков в матчах Примеры, где забивал Карим Бензема. Все это происходит в момент, когда у «Реала» появился Эден Азар, набрал форму Гарте Бэйл, куплен из «Айнтрахта» Лука Йович. Бензема пережил в «Реале» даже Криштиану Роналду и показал, что без поддержки других звезд может влиять на результат.

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