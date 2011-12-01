Зидан пришел, и Бензема расцвел. Карим близок к лучшему сезону в карьере

Цифры сумасшедшие.

2019-й складывался для Карима очень непросто: результаты не радовали, матчи с «Барселоной» провалены, вылет из ЛЧ был кошмарным, а тут еще и дом ограбили. Без голов впору и в депрессию впасть, но забивать понемногу удавалось. «Надеюсь, Солари останется у нас до конца сезона», – даже после всех этих провалов говорил Бензема, не подозревая, что лично для него смена тренера окажется ключевым моментом в сезоне.

Зинедин Зидан вновь возглавил «Реал» в марте, с тех пор клуб четырежды выиграл в шести матчах. Ключевую роль в победах клуба сыграл Бензема. Знаменитое «голь де Карим» от задорного диктора уже три матча подряд звучит на «Сантьяго Бернабеу».

• В пяти последних матчах Бензема забил целых восемь голов: «Уэске», «Валенсии» и «Леганес» – по одному, «Эйбару» – дубль, «Атлетику» – хет-трик. Кстати, все последние восемь голов «Реала» забивал исключительно Карим.

• В апрель француз влился с классным достижением – как раз в первоапрельскую ночь он забил «Уэске», таким образом, поразив ворота каждой из команд в Ла Лиге, против которых он играл. Всего таких набралось 34.

• Заодно и получил приз лучшему игроку марта в «Реале».

• Больше француза в нынешнем сезоне Ла Лиги забивает только Месси, но его уже не догнать (21 гол против 33).

• В топ-5 лигах никто чаще Бензема не забивает головой. Таких мячей у него 11, ближайший преследователь – форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти.

• Забив трижды «Атлетику», Бензема достиг отметки в 30 мячей за сезон во всех турнирах. Лишь однажды было больше – 32 – в сезоне-2011/12, но тогда «Реал» со 100 очками выиграл чемпионат. В нынешнем сезоне французу надо забить еще трижды (осталось пять матчей), тогда он побьет собственный рекорд.

• Кстати, свой 300-й гол в клубной карьере Бензема также забил в апреле («Леганесу»). Теперь мячей всего 303 за 630 матчей.

Сезон у Карима хорош не только по голам. Что интересно, и по другим статистическим показателям футболист прогрессирует.

3 удара по воротам в среднем за матч. Было больше лишь однажды (три года назад – 3,6)

1,3 удачных попытки дриблинга – лучший личный показатель за время выступления в Ла Лиге

Точность передач – 83,2%. Это также лучший личный показатель в чемпионате

Даже в отборах цифры стали лучше – 0,7 за игру, выше было лишь однажды – в том самом сезоне-2011/12

«Карим всегда был важным игроком в этой команде», – считает Зизу. «Возвращение Зидана много значит для нас. Мы все счастливы с ним», – отвечает Бензема. Все довольны, а прежде всего, болельщики «Реала», поскольку их форварда сейчас не остановить.

Лишь однажды у Бензема был отрезок еще круче: в конце 2015 года он забил восемь мячей в четырех матчах. Но тогда были две убийственные победы в Лиге чемпионов и чемпионате – 8:0 над «Мальме» и 10:2 над «Райо Вальекано». Впрочем, сейчас голы Карима еще ценнее. Они не помогают избивать, а стабильно приносят результат.

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