Куда опять пропал Вагнер? Оказывается, он зажигает в Бразилии

Забил супергол, выиграл чемпионат штата, назвал себя избранным.

Вагнер Лав забивал за ЦСКА много, блистал в командах на разных частях света, в последнее время отмечался мощной результативностью в Турции, но пропал из виду после «Бешикташа». В январе нынешнего года он перебрался в «Коринтианс», подписав двухлетний контракт.

Он уже приходил в «Коринтианс» в 2015-м, и тот этап карьеры был очень успешным – бразилец забил 14 голов в чемпионате, а команда выиграла бразильскую Серию А.

Триумфальным оказалось и второе возвращение, пусть масштабы и более скромные.

Последние два года «Коринтианс» выигрывал чемпионат штата Паулиста и нацеливался на третью победу подряд. Вагнер редко играл полный матч – всего на его счету 13 игр, но забивал до решающего матча он только в Кубке. «Коринтианс», тем временем, вырулил в финал, где сыграл первый матч вничью 0:0 с «Сан-Паулу».

Ажиотаж перед такими играми всегда запредельный, например, в прошлом году перед решающей битвой с «Палмейрасом» тренировку «Коринтианса» посетили аж 37 тысяч болельщиков. Сейчас на ответном матче против «Сан-Паулу» «Арена Коринтианс» собрала 46 тысяч человек, но к концу игры счет не слишком устраивал собравшихся – 1:1.

Вагнер появился на 66-й минуте, а на 89-й стал героем матча, забив победный гол (2:1). Причем одним касанием, с лета, приняв длинную передачу. Мастер!

GOL DO TÍTULO!



Confira o golaço marcado por Vagner Love e que garantiu o TRICAMPEONATO PAULISTA ao Corinthians!#GazetaNaFinal pic.twitter.com/PrcUonf6dp — Gazeta Esportiva (@gazetaesportiva) 21 апреля 2019 г.

Догнать «Коринтианс» по титулам теперь сложно – их у клуба целых 30, «Палмейрас» и «Сантос» отстают на восемь, «Сан-Паулу» – на девять. Впрочем, «Палмейрас» и «Сантос» выше «Коринтианса» по победам в чемпионате Бразилии (соответственно десять и восемь против семи), а стартует турнир уже в эти выходные – 27 апреля. Интересно, что самые титулованные клубы Бразилии – как раз из Паулисты, все четыре этих команды выигрывали чемпионат Бразилии чаще, чем остальные.

«Я – избранный, меня благословил Бог, – заявил после игры Вагнер. – Сегодня чувствовал, что смогу забить, но без партнеров не смог бы этого сделать. Когда я вернулся в «Коринтианс», то сказал, что хочу получить шансы выигрывать трофеи».

Следующий вызов для Вагнера – чемпионат Бразилии. Там «Коринтианс» после чемпионства-2017 свалился в 2018-м аж на 13-е место. Помощь нужна снова.