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    Смотрите на формы «Монако» и «ПСЖ». Так клубы поддержали Нотр-Дам


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    21.04.2019 23:40
    Это затмевает даже чемпионство.

    Во Франции все наконец-то определилось. Сегодня «ПСЖ» официально стал чемпионом, а игра с «Монако» превратилась для парижан в разминочную формальность. Мбаппе забивал, Неймар наконец-то вышел на замену, Головин появился в старте и забил.

    Важнее происходившего на поле оказались формы команд. На футболках «Монако» изображена святая Девота (покровительница Монако) и Нотр-Дам. Потом форму выставят на продажу, а все средства пойдут на реконструкцию собора.

    У игроков «ПСЖ» вместо фамилий написано «Нотр-Дам», а спереди изображен собор. Парижский клуб тоже участвует в сборе средств на восстановление сооружения, пострадавшего из-за пожара. Уже есть объявление, что такую форму «ПСЖ» скоро можно будет купить.

    Ловите красивые кадры:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Монако»
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