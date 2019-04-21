Смотрите на формы «Монако» и «ПСЖ». Так клубы поддержали Нотр-Дам

Это затмевает даже чемпионство.

Во Франции все наконец-то определилось. Сегодня «ПСЖ» официально стал чемпионом, а игра с «Монако» превратилась для парижан в разминочную формальность. Мбаппе забивал, Неймар наконец-то вышел на замену, Головин появился в старте и забил.

Важнее происходившего на поле оказались формы команд. На футболках «Монако» изображена святая Девота (покровительница Монако) и Нотр-Дам. Потом форму выставят на продажу, а все средства пойдут на реконструкцию собора.

У игроков «ПСЖ» вместо фамилий написано «Нотр-Дам», а спереди изображен собор. Парижский клуб тоже участвует в сборе средств на восстановление сооружения, пострадавшего из-за пожара. Уже есть объявление, что такую форму «ПСЖ» скоро можно будет купить.

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