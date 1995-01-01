Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    «Норвич», что ты вообще такое? Новичок Премьер-лиги грохнул «Манчестер Сити»


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 21:14
    Пукки тоже поучаствовал.

    «Норвич» – одна из самых обсуждаемых команд АПЛ этого сезона, но сегодня случилось что-то совсем неожиданное. Новичок АПЛ стал первой командой, обыгравшей чемпиона лиги «Манчестер Сити» в этом сезоне: команда Гвардиолы пропустила два уже в первом тайме и (безуспешно) пыталась отыграться весь оставшийся матч.

    За эти пять туров «Норвич» уже нас сильно удивил. Нашли три повода, из-за которых о них говорит весь футбольный мир.

    Обыграл «Ман Сити» впервые за полгода

    Ну а как без этого! Последний раз «Манчестер Сити» проигрывал в АПЛ в конце января: тогда Гвардиола проиграл на выезде «Ньюкаслу», и тоже неожиданно.

    Вдвойне интересно, что к матчу с «Сити» «Норвич» подошел без десяти (!) игроков: большинство из них травмировано, еще один игрок арендован у «Манчестера».

    «Норвич» дебютировал в АПЛ в игре с «Ливерпулем», и проиграл 1:4. «Хотели стать первой командой за 2,5 года, которая выиграла на «Энфилде», – грустил тренер «Норвича» Фарке после матча. После сегодняшнего матча его настроение будет получше.

    Реанимировал карьеру Теему Пукки

    Про финна мы уже написали все, что могли: 29-летний форвард показал лучший дебют в АПЛ для игрока, про которого уже давно все забыли. Достаточно лишь сказать, что именно Пукки признали лучшим игроком АПЛ в августе, и вполне заслуженно.

    Сегодня Пукки в очередной раз показал, что его успех неслучаен. Финн помог команде грохнуть «Сити», забив гол и отдав голевую передачу. В списке лучших бомбардиров он уступает лишь Тэмми Абрахаму и Серхио Агуэро – у финна 6 голов и 2 ассиста.

    Поставил открытый футбол и влюбил в себя болельщиков

    Про «Норвич» в этом сезоне говорят очень много, но до сегодняшнего матча команда шла в зоне вылета. Причина любви болельщиков и экспертов – открытый футбол, в который не боится играть новичок АПЛ.

    Мы привыкли, что слабые команды выставляют автобус, особенно в матче с лидерами чемпионата. «Норвич» сыграл уже три матча с топ-командами, и в каждой из них было забито 5 голов: 1:4 с «Ливерпулем», 2:3 с «Челси» и 3:2 с «Сити».

    Всего в этом сезоне «Норвич» забил 9 голов: больше только у «Сити», «Ливерпуля» и «Челси».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

    Норвич – Манчестер Сити – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – МакЛин, 18; 2:0 – Кантвелл, 28; 2:1 – Агуэро, 45; 3:1 – Пукки, 50; 3:2 – Родри, 88.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Начинайте болеть за «Норвич» пока не поздно:

    В АПЛ новая звезда. Пукки много забивает и уже повторил рекорд Погребняка

    В Англии сыграли безумный матч, который вы не видели

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: \www.imago-images.de / Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4066

      3a zenit 7 минут назад

      ставка стрельнула)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +516

      Юрэс 30 минут назад

      Какая НАФИГ гвардиОЛА !!!!!!°
      ЛИГА СТАВОК!!!!°!!!!!!! ХА ХА ХА ХА!!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru