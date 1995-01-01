«Норвич», что ты вообще такое? Новичок Премьер-лиги грохнул «Манчестер Сити»

Пукки тоже поучаствовал.

«Норвич» – одна из самых обсуждаемых команд АПЛ этого сезона, но сегодня случилось что-то совсем неожиданное. Новичок АПЛ стал первой командой, обыгравшей чемпиона лиги «Манчестер Сити» в этом сезоне: команда Гвардиолы пропустила два уже в первом тайме и (безуспешно) пыталась отыграться весь оставшийся матч.

За эти пять туров «Норвич» уже нас сильно удивил. Нашли три повода, из-за которых о них говорит весь футбольный мир.

Обыграл «Ман Сити» впервые за полгода

Ну а как без этого! Последний раз «Манчестер Сити» проигрывал в АПЛ в конце января: тогда Гвардиола проиграл на выезде «Ньюкаслу», и тоже неожиданно.

Вдвойне интересно, что к матчу с «Сити» «Норвич» подошел без десяти (!) игроков: большинство из них травмировано, еще один игрок арендован у «Манчестера».

«Норвич» дебютировал в АПЛ в игре с «Ливерпулем», и проиграл 1:4. «Хотели стать первой командой за 2,5 года, которая выиграла на «Энфилде», – грустил тренер «Норвича» Фарке после матча. После сегодняшнего матча его настроение будет получше.

Реанимировал карьеру Теему Пукки

Про финна мы уже написали все, что могли: 29-летний форвард показал лучший дебют в АПЛ для игрока, про которого уже давно все забыли. Достаточно лишь сказать, что именно Пукки признали лучшим игроком АПЛ в августе, и вполне заслуженно.

Сегодня Пукки в очередной раз показал, что его успех неслучаен. Финн помог команде грохнуть «Сити», забив гол и отдав голевую передачу. В списке лучших бомбардиров он уступает лишь Тэмми Абрахаму и Серхио Агуэро – у финна 6 голов и 2 ассиста.

Поставил открытый футбол и влюбил в себя болельщиков

Про «Норвич» в этом сезоне говорят очень много, но до сегодняшнего матча команда шла в зоне вылета. Причина любви болельщиков и экспертов – открытый футбол, в который не боится играть новичок АПЛ.

Мы привыкли, что слабые команды выставляют автобус, особенно в матче с лидерами чемпионата. «Норвич» сыграл уже три матча с топ-командами, и в каждой из них было забито 5 голов: 1:4 с «Ливерпулем», 2:3 с «Челси» и 3:2 с «Сити».

Всего в этом сезоне «Норвич» забил 9 голов: больше только у «Сити», «Ливерпуля» и «Челси».

Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

Норвич – Манчестер Сити – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – МакЛин, 18; 2:0 – Кантвелл, 28; 2:1 – Агуэро, 45; 3:1 – Пукки, 50; 3:2 – Родри, 88.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Начинайте болеть за «Норвич» пока не поздно:

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