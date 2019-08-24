В АПЛ новая звезда. Пукки много забивает и уже повторил рекорд Погребняка

Пострадали «Ливерпуль», «Челси», и «Ньюкасл».

Скорее всего, вы мало слышали о Теему Пукки. В прошлом он выступал за «Севилью», «Шальке» и «Селтик» – безуспешно. Как-то он сам говорил на эту тему и объяснял низкую результативность (за 5 лет выступлений за эти команды он забил в общей сложности 14 мячей) тем, что: а) Он не мог привыкнуть к странам (если что Пукки – финн); б) Он не знал язык; в) Доверия к нему было меньше, если сравнивать с местными игроками.

Пукки – единственный игрок из юношеской сборной Финляндии своего возраста, который сделал карьеру в Европе

Когда Пукки было 18, в офис «КооТееПее» (не удивляйтесь, мы не колдуем, так называется первый клуб форварда) постучалась «Севилья». «Меня этот вариант устроил. Я всегда мечтал о Европе, поэтому долго не думал. «Севилья», как мне сначала казалось, предоставила все условия, чтобы я рос и развивался во всех смыслах. Но это было только на первый взгляд», – говорил Пукки в интервью The Telegraph.

«Севилья» действительно снимала для Пукки отдельную квартиру. Только это была небольшая квартира, находилась на другом конце города от тренировочной базы. А еще в ней не было кондиционера. В жаркую погоду там было просто невозможно находиться – это больше всего убивало Теему.

«Я звонил домой каждый день и много раз говорил, что хочу вернуться. Мама мотивировала меня: говорила, что многие ребята из юношеской сборной моего возраста сейчас играют лишь в Финляндии, а я – в Испании. В конце концов она взяла отпуск на целый год и приехала ко мне. Не знаю, что бы со мной было, если бы не она», – рассказывал Пукки.

В итоге он не выдержал: в молодежке «Севильи» играть было не особо интересно, а во взрослой команде не ждали. Он сменил агента, вернулся в Финляндию (там его очень ждал «ХИК»), а потом наткнулся на скаутов «Шальке» на одном из матчей чемпионата. Через год после возвращения на родину Пукки ушел в «Шальке», немцы заплатили за него 1,5 миллиона евро – невероятная сумма за финского игрока по тем временам.

В Германии и Шотландии снова не повезло – карьеру спасли четыре сезона в «Брондбю»

В «Шальке» Пукки особенно ждал Хуб Стевенс. Но: а) Стевенс проработал в клубе недолго, другие тренеры не очень разделяли его энтузиазм относительно Пукки; б) У Пукки было полно сильных конкурентов: Рауль, Хунтелаар, Фарфан, Салаи. Поэтому Пукки не смог закрепиться в основе и уехал в «Селтик».

«Нил Леннон лично вел переговоры со мной. Перед переходом в «Селтик» мы встречались с Ленноном трижды, и все разы он говорил, что хочет видеть меня в составе. Я был удивлен такой заинтересованностью, это меня и подкупило. Но потом во мне стали разочаровываться. Кажется, они ожидали от меня больше голов, чем я забивал. Поэтому я и уехал в «Брондбю», – кратко рецензировал Пукки свою игру за «Селтик».

Пукки говорит, что он раскрывается только под руководством немецких тренеров. В «Брондбю» был Александр Цорнигер – он учил его правильно взаимодействовать с партнерами. «В первые два сезона я забил по девять мячей. Потом приехал Цорнигер, и мы с ним идеально сработались. Думаю, если не считать период выступления за «Норвич», «Брондбю» – лучшая часть в моей карьере», – рассказывает Пукки.

Всего один вопрос: почему Пукки так много забивает?

Вспомните мысль о том, что Пукки легче всего работается с немецкими тренерами. В «Норвиче» был еще один немец – Даниэль Фарке. До этого он работал во второй команде дортмундской «Боруссии». «Норвич» же предложил ему опыт самостоятельной работы в серьезном месте. И Фарке согласился.

«Пукки – хороший нападающий. Да, физически он уступает многим защитникам (рост Пукки – 1,8 м). Но это тот случай, когда нападающий играет за счет умения принять важное решение в самый ответственный момент.

Наш тактический аналитик Валера Полевиков отмечает одно важное качество – принять правильное и своевременное решение: «Уверен, у него нет какой-то тактической подкованности. Посмотрите, он же играл далеко не в грандах. Но по умению открываться он находится на одном уровне с Игуаином. Плюс у него неплохая реализация. Да, в какой-то мере ему везет, дальше он не будет класть по три мяча постоянно. Но умение принять правильное решение – это то качество, за счет которого он и вывозит».

Squawka называет еще одно важное качество Пукки – отработка в защите. Об этом, кстати, он рассказывал сам: «Я, наверное, немного ленив. Раньше я не отрабатывал в защите, хотя должен. Когда я хорошо выполняю оборонительную работу, это всегда помогает моей атакующей игре. Это было большим открытием для меня».

Пукки обожает «Норвич». Он считает Фарке человеком, изменившим его в лучшую сторону. «С Фарке я стал умнее. Он дико дотошный. Он рассказывает мне, как правильно убегать от защитников, как правильно двигаться, чтобы опека была минимальной», – говорит Пукки.

Наверное, в этом и главный секрет результативности Пукки в этом сезоне. В трех первых турах АПЛ он уже забил пять голов: по одному – «Ливерпулю» и «Челси», три – «Ньюкаслу». Пять мячей в трех первых матчах сезона Премьер-лиги – повторение рекорда Павла Погребняка, который он поставил в 2012 году. Только тогда Погребняк забил всего шесть голов за сезон АПЛ, а у Пукки с потрясающими партнерами (Буэнида и Кантвелл, который входят в топ лиги по средней точности передач).

Еще одно интересное достижение – Пукки восемь сезонов подряд забивает первые голы первым ударом. Но все это не особо волнует игрока. «Я просто хочу, чтобы «Норвич» побеждал и поднимался как можно выше по турнирной таблице», – признается лучший бомбардир АПЛ на данный момент.

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