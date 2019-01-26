Отдает пасы ножницами и забивает рабоной. Да, этот парень теперь играет в АПЛ

Мы давно не видели подобной техники.

Этим летом «Вест Хэм» заплатил 28 миллионов за испанского полузащитника Пабло Форнальса. Ему всего 23 года, он был лидером «Вильярреала», уже дебютировал за сборную и считается одним из главных испанских талантов. Главное умение Форнальса – дриблинг в узком пространстве, где он обыгрывает нескольких соперников. Каждое действие Форнальса – кайф.

Он удивлял уже на предсезонке. Вот голевая передача из матча с «Атлетиком». Ножницами!

Посмотрите, как он обрабатывает мяч:

twit text — LaLiga (@LaLigaEN) January 26, 2019

Забивает рабоной:

twit text — LaLiga (@LaLiga) August 9, 2019

Слету, с 30-ти метров:

twit text — LaLiga (@LaLiga) August 3, 2019

Доводит защитников:

twit text — Eleven Sports (@ElevenSports_UK) October 4, 2018

А это его голы за «Малагу», в которой он играл до 20 лет:

twit text — LaLiga (@LaLigaEN) July 21, 2017

Своими кумирами и ориентирами детства Форнальс называет Роналдиньо, Зидана и бразильца Роналдо. Ничего удивительного.

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