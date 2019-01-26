Отдает пасы ножницами и забивает рабоной. Да, этот парень теперь играет в АПЛ

Этим летом «Вест Хэм» заплатил 28 миллионов за испанского полузащитника Пабло Форнальса. Ему всего 23 года, он был лидером «Вильярреала», уже дебютировал за сборную и считается одним из главных испанских талантов. Главное умение Форнальса – дриблинг в узком пространстве, где он обыгрывает нескольких соперников. Каждое действие Форнальса – кайф.
Он удивлял уже на предсезонке. Вот голевая передача из матча с «Атлетиком». Ножницами!
Посмотрите, как он обрабатывает мяч:
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— LaLiga (@LaLigaEN) January 26, 2019
Забивает рабоной:
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— LaLiga (@LaLiga) August 9, 2019
Слету, с 30-ти метров:
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— LaLiga (@LaLiga) August 3, 2019
Доводит защитников:
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— Eleven Sports (@ElevenSports_UK) October 4, 2018
А это его голы за «Малагу», в которой он играл до 20 лет:
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— LaLiga (@LaLigaEN) July 21, 2017
Своими кумирами и ориентирами детства Форнальс называет Роналдиньо, Зидана и бразильца Роналдо. Ничего удивительного.
В Англии много необычных героев:
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