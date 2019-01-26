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    Отдает пасы ножницами и забивает рабоной. Да, этот парень теперь играет в АПЛ


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    Голосов: 1
    Сегодня, 13:10
    Мы давно не видели подобной техники.

    Этим летом «Вест Хэм» заплатил 28 миллионов за испанского полузащитника Пабло Форнальса. Ему всего 23 года, он был лидером «Вильярреала», уже дебютировал за сборную и считается одним из главных испанских талантов. Главное умение Форнальса – дриблинг в узком пространстве, где он обыгрывает нескольких соперников. Каждое действие Форнальса – кайф.

    Он удивлял уже на предсезонке. Вот голевая передача из матча с «Атлетиком». Ножницами!

    Посмотрите, как он обрабатывает мяч:

    Забивает рабоной:

    Слету, с 30-ти метров:

    Доводит защитников:

    А это его голы за «Малагу», в которой он играл до 20 лет:

    Своими кумирами и ориентирами детства Форнальс называет Роналдиньо, Зидана и бразильца Роналдо. Ничего удивительного.

    В Англии много необычных героев:

    Озил и Колашинац не играют из-за нападения грабителей. Необычно, но их защитила другая банда

    «Ливерпуль» выиграл трофей, но есть проблема. Кто будет тащить в воротах?

    Самое важное о первом туре АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFLO/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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