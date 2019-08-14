Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Озил и Колашинац не играют из-за нападения грабителей. Необычно, но их защитила другая банда


    3
    Голосов: 2
    Сегодня, 07:50
    Сам Колашинац – тоже герой.

    Игроки «Арсенала» оказались в центре битвы банд

    Все началось с того, что 25 июля на игроков напали вооруженные грабители. Озил на своей машине подвозил Колашинаца домой, когда им перекрыли дорогу двое на мопедах – у одного из них был нож. Дальше все развивалось по сценарию кино.

    Колашинац выбежал из машины и отбился от грабителей голыми руками. Пока те приходили в себя, Колашаниац прыгнул в машину, и Озил поехал вперед. Бандиты не отступили и погнались за ними. Игроки доехали до турецкого ресторана, где часто бывают, бросили машину и забежали в здание. Когда грабители их догнали, из ресторана вышли друзья футболистов и всех разогнали.

    Свидетель происшествия Азука Алинтах рассказал: «Озил выглядел очень напуганным. Как и любой другой человек, которого преследуют с ножами. Если бы из ресторана не выбежали люди, я не знаю, что бы они делали».

    Спустя пару дней британские СМИ выяснили, что грабители рассчитывали забрать у футболистов их часы. Тогда за Озила и Колашинаца заступились члены восточноевропейской преступной группировки.

    Daily Mail выкатила интересную инфу: грабители на мопедах тоже участники преступной банды – только лондонской. И дерзкий ответ банды из Восточной Европы они восприняли как вызов. Теперь грабители обещают не только снять часы с Озила и Колашинаца, а отобрать вообще все, что у них есть. Но к этой информации надо относиться очень осторожно: Daily Mail – это не самый надежный британский источник.

    Параллельно появилась информация, что подозреваемые пытались попасть в дом Озила, но напоролись на охранника, который успел вызвать полицию. Это позже подтвердили все авторитетные медиа. Грабителей задержали – ими оказались 27-летние мужчины Ферхат Эрджан и Саламан Экинджи. Теперь дом Озила усиленно охраняют:

    Есть версия, что причина происходящего – дружба Озила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Из-за их связи год назад Озил ушел из сборной. Возможно, преступники хотели проучить немца с турецкими корнями за его поступки.

    Когда они смогут играть?

    Сейчас футболисты стараются не выходить из домов, которые усиленно охраняются. Они пропустили матч первого тура АПЛ против «Ньюкасла», а жена Колашинаца из-за такой опасности даже улетела в Германию.

    «Клуб управляет этой ситуацией. Мы хотим, чтобы они были с нами как можно скорее: нормально тренировались и спокойно готовились к играм. Но сейчас я не знаю, когда они будут доступны», – отреагировал произошедшее Унаи Эмери.

    Британский журналист Пирс Морган – давний болельщик «Арсенала». Он уже предложил сделать Колашинаца капитаном команды из-за проявленного героизма. По Озилу все сложнее: его агент продолжает переговоры с «Ди Си Юнайтед» из МЛС.

    UPD. Только мы выпустили этот материал, как Озил и Колашинац вернулись к тренировкам. Мистика.

    В Англии не во всем такой криминал:

    Самое важное о первом туре АПЛ

    «МЮ» уничтожил «Челси», но не делайте быстрых выводов. До борьбы за чемпионство им далеко

    «Лучшая нулевая ничья в истории». «Болтон» вылетел в третью лигу, начал сезон с -12 очками и выставил молодежный состав

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106819
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73210
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru