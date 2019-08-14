Озил и Колашинац не играют из-за нападения грабителей. Необычно, но их защитила другая банда

Сам Колашинац – тоже герой.

Игроки «Арсенала» оказались в центре битвы банд

Все началось с того, что 25 июля на игроков напали вооруженные грабители. Озил на своей машине подвозил Колашинаца домой, когда им перекрыли дорогу двое на мопедах – у одного из них был нож. Дальше все развивалось по сценарию кино.

Колашинац выбежал из машины и отбился от грабителей голыми руками. Пока те приходили в себя, Колашаниац прыгнул в машину, и Озил поехал вперед. Бандиты не отступили и погнались за ними. Игроки доехали до турецкого ресторана, где часто бывают, бросили машину и забежали в здание. Когда грабители их догнали, из ресторана вышли друзья футболистов и всех разогнали.

twit text — Football on BT Sport (@btsportfootball) July 25, 2019

Свидетель происшествия Азука Алинтах рассказал: «Озил выглядел очень напуганным. Как и любой другой человек, которого преследуют с ножами. Если бы из ресторана не выбежали люди, я не знаю, что бы они делали».

Спустя пару дней британские СМИ выяснили, что грабители рассчитывали забрать у футболистов их часы. Тогда за Озила и Колашинаца заступились члены восточноевропейской преступной группировки.

Daily Mail выкатила интересную инфу: грабители на мопедах тоже участники преступной банды – только лондонской. И дерзкий ответ банды из Восточной Европы они восприняли как вызов. Теперь грабители обещают не только снять часы с Озила и Колашинаца, а отобрать вообще все, что у них есть. Но к этой информации надо относиться очень осторожно: Daily Mail – это не самый надежный британский источник.

Параллельно появилась информация, что подозреваемые пытались попасть в дом Озила, но напоролись на охранника, который успел вызвать полицию. Это позже подтвердили все авторитетные медиа. Грабителей задержали – ими оказались 27-летние мужчины Ферхат Эрджан и Саламан Экинджи. Теперь дом Озила усиленно охраняют:

twit text — The Sun Football (@TheSunFootball) July 26, 2019

Есть версия, что причина происходящего – дружба Озила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Из-за их связи год назад Озил ушел из сборной. Возможно, преступники хотели проучить немца с турецкими корнями за его поступки.

Когда они смогут играть?

Сейчас футболисты стараются не выходить из домов, которые усиленно охраняются. Они пропустили матч первого тура АПЛ против «Ньюкасла», а жена Колашинаца из-за такой опасности даже улетела в Германию.

«Клуб управляет этой ситуацией. Мы хотим, чтобы они были с нами как можно скорее: нормально тренировались и спокойно готовились к играм. Но сейчас я не знаю, когда они будут доступны», – отреагировал произошедшее Унаи Эмери.

Британский журналист Пирс Морган – давний болельщик «Арсенала». Он уже предложил сделать Колашинаца капитаном команды из-за проявленного героизма. По Озилу все сложнее: его агент продолжает переговоры с «Ди Си Юнайтед» из МЛС.

UPD. Только мы выпустили этот материал, как Озил и Колашинац вернулись к тренировкам. Мистика.

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