«Лучшая нулевая ничья в истории». «Болтон» вылетел в третью лигу, начал сезон с -12 очками и выставил молодежный состав

На трибунах радуются дети – и в этом настоящее счастье.

«Болтон» – стабильный среднячок АПЛ в начале 2000-х. С 2001 по 2012 клуб ни разу не вылетал из Премьер-лиги, играл в финале Кубка английской лиги, несколько раз квалифицировался в Кубке УЕФА.

Мы привыкли, что даже крепкий клуб высшей лиги может раствориться: примеры «Анжи», «Волги», «Сатурна» и «Москвы» говорят о многом. Но подобные истории происходят не только у нас: «Болтон» сейчас играет в третьей лиге, выставляет состав из несовершеннолетних выпускников академии, с трудом находит деньги на существование. Но все еще собирает зрителей на трибунах и борется за очки.

Ничья с «Ковентри» – это большая победа

Состав команды на игру с «Ковентри» прозвали «детками «Болтона»: средний возраст основы – 19 лет, а в запасе только одному человеку уже исполнилось 18 лет. На фотографии ниже справа подписан возраст игроков, вышедших в основе на матч.

twit text — Alan Nixon (@reluctantnicko) August 10, 2019

Главный герой – 17-летний вратарь Мэттью Александр, который не пропустил ни одного гола в дебютном матче за клуб. Несмотря на ничью, в команде, кажется, потрясающая атмосфера и воодушевление: «Нереальные чувства. Домашний дебют, ноль пропущенных мячей, потрясающая поддержка фанатов. Мы продолжим бороться!», – комментирует 22-летний Лиам Эдвардс. Он был лишь одним из двух игроков в составе, старше 20 лет.

Главный тренер «Болтона» – Фил Паркинсон. Он пришел в команду еще в 2016 году, и вместе с командой вернулся в Чемпионшип. Нынешний период – самый сложный для него вместе с «Болтоном», но уходить он не собирается, несмотря на гигантские долги по зарплате.

У клуба давно проблемы, и с каждым шагом все становится только хуже

В 2016 году «Болтон», который уже тогда был в нестабильном финансовом состоянии, выкупил Кен Андерсон. «Я думаю, он сделал это, чтобы попытаться как-то заработать на футбольном клубе», – рассказывает бизнесмен Саймон Джордан, бывший владелец «Кристал Пэлас». «На самом деле, нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать в футболе, до тех пор, пока ты ответственно подходишь к развитию клуба».

Неудачные управленческие решения, слабые результаты команды, иски в суде против клуба – все это привело к тому, что в прошлом сезоне там не осталось денег. Персонал не получал зарплату, и в конце года команде помогали даже бывшие конкуренты: например, «Эвертон» пожертвовал существенную сумму, чтобы оплатить долги перед работниками команды. Фанаты, при этом, утверждают, что даже в самые сложные времена Андерсон платил по 650 тысяч фунтов своему сыну за консультационные услуги.

twit text — PriceOfFootball (@KieranMaguire) April 27, 2019

После вылета из Чемпионшипа в команде ввели режим внешнего управления. По идее, это должно было помочь команде найти постоянных инвесторов и вновь закрепиться в английском футболе. «Бостоном», например, заинтересовался Лоренс Бассини, у которого сложная история с футболом.

Бассини уже был владельцем футбольного клуба: в середине 2011 года он купил «Уотфорд», но спустя год продал команду так и не погасив задолженность в полтора миллиона фунтов. В 2013 году независимая дисциплинарная комиссия запретила ему в течение трех лет руководить любым футбольным клубом. В апреле он почти оформил сделку о покупке «Болтона», но так и не смог предоставить подтверждение наличия денег. Бассини до сих пор пытается купить «Болтон», чем сильно бесит главного тренера Фила Паркинсона:

«Мистер Бассини, оставьте нас в покое, пожалуйста, оставьте! Уходите из этого великого клуба, чтобы мы могли вновь вместе строить его будущее», – заявил Паркинсон после матча.

-11 очков и позитив в твиттере

Из-за долгов и судебных разбирательств «Болтон» начал этот сезон с гандикапом: еще до первого тура у команды было -12 очков, что практически не оставляет шансов молодой команде остаться в дивизионе.

Свой первый матч «Болтон» проиграл «Уикому» – 0:2, а во втором была та самая ничья с «Ковентри» и первые очки. Еще больше команда поразила не результатом, а гостеприимством: перед матчем команда повесила на стадионе записку с пожеланиями удачи для соперника: «Как и мы, ваша команда прошла через многое, и мы желаем вам удачи в этом сезоне». Заявление продублировали в твиттере.

twit text — Bolton Wanderers FC (@OfficialBWFC) August 10, 2019

На игру «Болтона» пришли 9 тысяч зрителей, которые громко приветствовали команду после самой тяжелой и счастливой ничьи в истории клуба. Несмотря на неудачи, на трибунах – полно детей, а значит, у клуба есть будущее.