«МЮ» уничтожил «Челси», но не делайте быстрых выводов. До борьбы за чемпионство им далеко

У «Челси» другие задачи, да и в первом тайме просто не повезло.

Команды по-разному провели лето

Традиционно «МЮ» и «Челси» – равные соперники, которые борются за самые высокие результаты независимо от места в таблице. Но в этот раз все не совсем так: несмотря на крупный счет, победа «Юнайтед» была ожидаемой.

На «Челси» очень сильно влияет трансферный бан: из-за этого команда продала часть игроков основы (Азар, Луис, Кэхилл, Игуаин) и в этом сезоне больше доверяет молодым футболистам.

«МЮ» тоже расстался с важными игроками, Лукаку и Эррерой, но помимо этого плотно закупился на 159 миллионов. Главная цель «МЮ» в этом сезоне – вернуться в битву за чемпионство, которое в последние годы разыгрывают два главных конкурента, «Ливерпуль» и «Сити». А для «Челси» намного важнее просто построить классную молодую команду.

Результат матча – не шок, если учитывать все предпосылки. Тем более, что в первом тайме у «Челси» были все шансы как открывать счет, так и сравнивать его после гола «Юнайтед».

Как дебютировали новички?

Два главных трансфера «Юнайтед» (а может и всей АПЛ), Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака, вышли на поле в основе. И сразу удивили качеством игры.

Ниже – тепловая карта команд в матче. Две самые «жаркие» зона для «МЮ» – левый центр, где играл Магуайр, и правый фланг Ван-Биссаки. Он не только успешно отбирал мяч у соперника, но и принимал участие в атаках команды.

Приятно удивил и третий дебютант команды, 21-летний полузащитник Джеймс. Он вышел на замену и забил финальный четвертый гол. И из всех игроков, вышедших на замену, влился в игру и запомнился лучше всех.

У «Челси» формально нет новичков, но Кристиан Пулишич сегодня тоже дебютировал за команду. Последние полгода он провел в аренде в «Дортмунде», а с основой «Челси» начал тренироваться только летом.

Возможно, из-за этого Лэмпард выпустил его не в стартовом составе: американец вышел на замену на 57 минуте, и сразу после этого игра «Челси» посыпалась.

«МЮ» теперь поборется за чемпионство?

Пока нет больших оснований так считать. Не поймите неправильно: «МЮ» сегодня был убедителен, новички впечатлили, команда выглядела цельно и не допускала больших ошибок.

Но крупный счет – скорее следствие ошибок «Челси», чем превосходства «МЮ». Во-первых, отвратительно сыграл Курт Зума: в центре обороны у «Челси» мало вариантов после ухода Луиса и Кэхилла. Во-вторых, в первом тайме «МЮ» был ничем не лучше по всем показателям: «Челси» чаще бил, больше владел мячом и создавал опасные моменты, дважды попав в каркас ворот. Во многом четыре забитых мяча – следствие банальной удачи «МЮ» в первом тайме и тактических ошибок Лэмпарда во втором.

Но при этом мало сомнений в том, что «МЮ» в этом сезоне – претендент на место в первой четверке. Команда стала существенно крепче, особенно в обороне: в прошлом сезоне «Юнайтед» пропустил 54 мяча, или больше чем «Вулвс», «Эвертон», «Вест Хэм», «Лестер» и «Ньюкасл». Сейчас с этим проблем не будет.

Команда явно взяла курс на покупку британских игроков – из 14 игроков, выходивших на поле, 8 были местными, и три из них – новички. Похожий принцип формирования состава использовал Фергюсон, который дополнял британский костяк качественными легионерами.

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