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    «МЮ» уничтожил «Челси», но не делайте быстрых выводов. До борьбы за чемпионство им далеко


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 20:54
    У «Челси» другие задачи, да и в первом тайме просто не повезло.

    Команды по-разному провели лето

    Традиционно «МЮ» и «Челси» – равные соперники, которые борются за самые высокие результаты независимо от места в таблице. Но в этот раз все не совсем так: несмотря на крупный счет, победа «Юнайтед» была ожидаемой.

    На «Челси» очень сильно влияет трансферный бан: из-за этого команда продала часть игроков основы (Азар, Луис, Кэхилл, Игуаин) и в этом сезоне больше доверяет молодым футболистам.

    «МЮ» тоже расстался с важными игроками, Лукаку и Эррерой, но помимо этого плотно закупился на 159 миллионов. Главная цель «МЮ» в этом сезоне – вернуться в битву за чемпионство, которое в последние годы разыгрывают два главных конкурента, «Ливерпуль» и «Сити». А для «Челси» намного важнее просто построить классную молодую команду.

    Результат матча – не шок, если учитывать все предпосылки. Тем более, что в первом тайме у «Челси» были все шансы как открывать счет, так и сравнивать его после гола «Юнайтед».

    Как дебютировали новички?

    Два главных трансфера «Юнайтед» (а может и всей АПЛ), Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака, вышли на поле в основе. И сразу удивили качеством игры.

    Ниже – тепловая карта команд в матче. Две самые «жаркие» зона для «МЮ» – левый центр, где играл Магуайр, и правый фланг Ван-Биссаки. Он не только успешно отбирал мяч у соперника, но и принимал участие в атаках команды.

    Приятно удивил и третий дебютант команды, 21-летний полузащитник Джеймс. Он вышел на замену и забил финальный четвертый гол. И из всех игроков, вышедших на замену, влился в игру и запомнился лучше всех.

    У «Челси» формально нет новичков, но Кристиан Пулишич сегодня тоже дебютировал за команду. Последние полгода он провел в аренде в «Дортмунде», а с основой «Челси» начал тренироваться только летом.

    Возможно, из-за этого Лэмпард выпустил его не в стартовом составе: американец вышел на замену на 57 минуте, и сразу после этого игра «Челси» посыпалась.

    «МЮ» теперь поборется за чемпионство?

    Пока нет больших оснований так считать. Не поймите неправильно: «МЮ» сегодня был убедителен, новички впечатлили, команда выглядела цельно и не допускала больших ошибок.

    Но крупный счет – скорее следствие ошибок «Челси», чем превосходства «МЮ». Во-первых, отвратительно сыграл Курт Зума: в центре обороны у «Челси» мало вариантов после ухода Луиса и Кэхилла. Во-вторых, в первом тайме «МЮ» был ничем не лучше по всем показателям: «Челси» чаще бил, больше владел мячом и создавал опасные моменты, дважды попав в каркас ворот. Во многом четыре забитых мяча – следствие банальной удачи «МЮ» в первом тайме и тактических ошибок Лэмпарда во втором.

    Но при этом мало сомнений в том, что «МЮ» в этом сезоне – претендент на место в первой четверке. Команда стала существенно крепче, особенно в обороне: в прошлом сезоне «Юнайтед» пропустил 54 мяча, или больше чем «Вулвс», «Эвертон», «Вест Хэм», «Лестер» и «Ньюкасл». Сейчас с этим проблем не будет.

    Команда явно взяла курс на покупку британских игроков – из 14 игроков, выходивших на поле, 8 были местными, и три из них – новички. Похожий принцип формирования состава использовал Фергюсон, который дополнял британский костяк качественными легионерами.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «МЮ»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1011

      21082014 53 минуты назад

      Какие могут быть выводы после первой игры в чемпионате?!обыгрывать нынешнее Челси,попавший в очень затруднительную ситуацию,да ещё с новым тренером..выводы в мае делать надо.не ранее.

      1
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      Рейтинг: +6487

      Вомбат 54 минуты назад

      Это Джеймс ничем, кроме гола, не запомнился? Да он выиграл вообще все единоборства. Концовку МЮ провел в атаках благодаря Джеймсу и Биссаке, они даже теряя мяч тут же его отбирали и обыгрывались с Марсьялем.

      0
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      Рейтинг: +23

      стас 1980 1 час назад

      Челси Суперкубок возьмет

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