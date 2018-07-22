Озила затравили политики. Он ушел из сборной

В Германии все плохо.

С чего начался скандал?

В мае Озил повредил спину и пропустил прощальный матч Венгера в «Арсенале». «Я полностью сфокусирован на подготовке к чемпионату мира – к турниру буду в порядке». Тогда сборная Германии еще была одним из главных фаворитов ЧМ, а страна считала Месута лидером и плеймейкером.

15 мая выяснилось, что Озил воспользовался отдыхом и улетел на этническую родину в Турцию вместе партнером по сборной Илкаем Гюндоганом. Ничего страшного – если не считать встречи футболистов с Реджепом Эрдоганом. Для большинства немцев этот политик – воплощение лжи и подтасовки законов под корыстные интересы. За пару месяцев до встречи с Озилом чиновник обвинил Германию в шпионаже и в очередной раз подогрел конфликт.

Партия Эрдогана выложила фото с футболистами перед выборами президента Турции. Такой ход заметно поднял эффективность пиар-кампании Реджепа, ведь там обожают полузащитников «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Как среагировали в Германии?

Германия была в шоке. Обычные люди засыпали соцсети футболистов оскорблениями и угрозами, а СМИ с политиками и даже тренер жестко раскритиковали поступок. Вот самые радикальные примеры:

«Когда два публичных человека проявляют презрение к стране, которая приняла их родителей, этим с радостью воспользуются политики правого толка. Нам не следует ожидать ничего хорошего от соседства с такими людьми» (газета Der Spiegel)

«Футбол и DFB поддерживают ценности, которые Эрдоган не уважает. Неприемлемо, чтобы наши игроки позволяли манипулировать собой в рамках избирательной кампании. Поступая так, они разрушают все наши усилия» (президент Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель)

«Никто не запрещает человеку с корнями из другой страны чувствовать с ней связь. Но это не значит, что он может прославлять деспота» (секретарь правительства северного Рейна-Вестфалии)

«Озил и Гюндоган должны освободить места в сборной Германии для игроков, чтящих немецкую родину, а не турецкого президента» (представитель правой партии Йерн Кениг)

«Неудачный поступок. Этот случай станет им уроком, и наверняка мы проведем важный разговор» (Йоахим Лев)

Чем ответил Гюндоган?

Гюндоган дважды оправдывался. Сначала – через немецкие медиа: «Это был жест вежливости. При всей справедливой критике мы сделали это в знак уважения к человеку и нашимм турецким корням».

Затем – большим постом в инстаграме: «Я по собственному желанию приостановил отпуск в Дубае, чтобы поговорить с работниками Немецкого футбольного союза. Также очень рад, что меня смог принять президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он хотел ознакомиться с моей позицией. Я сказал ему, что признателен Германии и национальной сборной за все, но у моей семьи есть турецкие корни. Я уважаю любовь своих родителей к родному дому, где все еще живут мои дедушки и бабушки. Для моих родителей это второй дом после Гельзенкирхена. Я понимаю критику моих действий. Но меня глубоко поразили обвинения в неуважении ценностей союза, футбола и страны. Я гражданин Германии, который исполняет национальный гимн. Для меня это невероятно важно. Мои дети будут жить в Германии – стране, которая столько возможностей моей семье».

text Публикация от text (@ilkayguendogan) 19 Май 2018 в 11:55 PDT

Чем ответил Озил?

Озил игнорировал тему. Перед чемпионатом мира он обратился к жителям России на русском языке и рассказал, что мечтает изучить культуру новой для себя страны. Еще Месут заявил, что отдаст гонорар за матчи в сборной российским детям с больным сердцем.

Красивые поступки. Но немцы требовали объяснений и приняли их за отвлекающий маневр. Плюс ко всему полузащитник ушиб колено, пропустил товарищеский матч с Саудовской Аравией и поставил под вопрос участие в первой встрече на ЧМ против Мексики. Это посчитали за ложь и трусость.

text Публикация от text (@m10_official) 12 Июн 2018 в 7:28 PDT

Что происходило накануне ЧМ?

Во время игры с саудовцами каждое касание Гюндогана освистывали настолько жестко, что разозлилась остальная сборная.

С претензиями к болельщикам от лица команды выступил Маттс Хуммельс: «Не стоит гудеть в адрес сборной Германии во время домашнего матча. Зрители вообще не поддерживали нас. Все ждали, пока Илкай получит мяч, чтобы освистать его. Меня это огорчило. Подобное не должно повторяться. Каждый из нас хоть раз совершал ошибку, а Озил и Гюндоган до этого не делали ничего плохого».

Атмосфера была настолько гнетущей, что в ситуацию вмешалась канцлер Германии Ангела Меркель: «Мы ведь нуждаемся в этих игроках сейчас. Они нужны нам, чтобы здорово выступить на турнире. Я буду счастлива, если болельщики снова начнут аплодировать им».

Йоахим Лев тоже экстренно изменил позицию: «Гюндоган – игрок сборной. Свист не помогает ни самим фанатам, ни ему. Он провел неплохой матч, больше ничего и не надо».

Озил провалил чемпионат мира?

Если говорить о результате – да. Если говорить отдельно о Месуте – нет. Полузащитник был единственным светлым пятном в матче против Кореи. Он создал для партнеров 7 голевых моментов за встречу (рекорд чемпионата мира). Причем каждый пришел с игры, а не со стандартов. Если кого и не стоит винить в раннем вылете действующих чемпионов, так это Озила.

Что случилось после ЧМ?

На эмоциях от чудовищного результата травля Озила и Гюндогана многократно усилилась. В итоге всю вину свалили на Месута:

«Нам стоило задуматься об отстранении Озила из-за ситуации с Эрдоганом до турнира. Мы бы избежали провала в группе» (генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф)

«Месут разочарован и оскорблен. Собственные фанаты освистывали его – это ужасно. Он не должен постоянно оправдываться. Месут отыграл в сборной Германии девять лет и становился чемпионом мира. Если мы побеждаем, то делаем это вместе. Если проигрываем – все из-за Озила» (отец Месута Озила)

Как среагировал Озил?

Под круглосуточным давлением футболист вышел в свет и сделал два заявления.

1. «Последние пару недель у меня было время подумать. Как и у многих людей, мое происхождение выходит за рамки одной страны. Я рос в Германии, но моя семья имеет турецкие корни. У меня есть два cердца – немецкое и турецкое.

В мае я встретился с президентом Эрдоганом в Лондоне во время благотворительного и образовательного мероприятия. А впервые мы увиделись в 2010 году, когда он и Ангела Меркель смотрели матч Германия – Турция в Берлине.

Знаю, что наше фото вызвало огромный резонанс в немецких СМИ. И хотя некоторые люди обвиняют меня во лжи, оно не имело политического смысла».

2. «С тяжелым сердцем и после долгих размышлений я решил больше не играть за сборную Германии.

Я чувствую расистское и несправедливое отношение. Я носил футболку сборной с гордостью и радостью, но сейчас это не так. Мне было очень трудно принять это решение. Я всегда полностью выкладывался ради партнеров по команде, тренеров и народа Германии.

Но когда высокопоставленные чиновники с неуважением относятся к моим турецким корням и втягивают меня в политическую пропаганду, то меня это не устраивает. Расизм неприемлем».

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