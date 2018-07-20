Неделю назад он вышел из тюрьмы, а теперь сыграет в Примере

Новый шанс для Рубена Семеду.

Почему это важно?

«Уэска» впервые в истории вышла в Примеру, а теперь бомбит трансферами в межсезонье. Команда арендовала центрального защитника «Вильярреала» Рубена Семеду. Парню только 24 года, но он давно играет в лучших чемпионатах и в еврокубках.

twit text — SD Huesca (@SDHuesca) 19 июля 2018 г.

Реакция болельщиков для незнакомых с ситуацией людей может показаться странной.

SantiGuillem: «Мне нравится «Уэска», но подписание преступников – это плохая философия. Надеюсь, клуб отыграет отличный год, а Семеду вернется в тюрьму, где и должен находиться». Pablo Simon Perez: «Вера во второй шанс – это хорошо. Но вы подписали парня, который только участвовал в стрельбе. Не знаю, хорошая ли эта идея. Вы должны ему доверять». Francisco J. Millán: «Большой успех с футбольной стороны. По-человечески – продолжать давать шансы тому, кто уже показал, что их не заслуживает. Надеюсь, в «Уэске» он сможет реабилитироваться».

Вы его помните?

Рубен Семеду – главный гангстер современного футбола. За год с ним произошли события, которые встретишь не в каждом голливудском фильме. Предыдущим летом «Вильярреал» забрал португальского защитника из «Спортинга» за 14 миллионов евро. В Португалии Семеду играл много и считался подающим надежды. За «Вильярреал» в Примере Рубен отыграл только четыре матча. Зато запомнился странным поведением за пределами поля.

Вот его удивительные выходки во время предыдущего сезона:

Первый случай произошел уже в октябре. Тогда Семеду еще играл, поэтому пользовался вниманием фанатов. Один из них попросил у него футболку. Рубен и болельщик подошли за ней к машине, когда португалец неожиданно ударил человека бутылкой по голове.

В ноябре Семеду развлекался в борделе, где махал пистолетом и угрожал посетителям. Его вызвали в полицию, но так и не арестовали. Просто не нашлось доказательств, что оружие было настоящим. В отговорки о шутке все поверили.

Февраль – окончательный приговор. Семеду, его двоюродный брат и их помощник ворвались в чужой дом, где связали веревками мужчину и даже стреляли в воздух. Обидчики отобрали у пострадавшего ключи, забрали ноутбук и деньги. Семеду опознали, а при обыске у него обнаружили пистолет и ночной клуб в подвале дома. Тогда Рубен попал в тюрьму.

Футболка Мартинша

Семеду косвенно добил всю репутацию «Спортинга». Хотя и без него португальские фанаты разбивают игрокам головы, а сами футболисты плачут на скамейке. Летом из «Спортинга» свободным агентом ушел перспективный Желсон Мартинш – друг Рубена Семеду. Когда Рубена арестовали, Мартинш совершил большую глупость. Имея желтую карточку в матче с «Морейренсе», Желсон снял игровую майку. Под ней оказалась футболка с надписью «Я с тобой до конца света», которую Желсон посвятил арестованному Семеду. Естественно, Мартиншу показали второе предупреждение.

twit text — Sporting160 EN (@Sporting160EN) 27 февраля 2018 г.

Как там Семеду?

Рубен Семеду отсидел в тюрьме пять месяцев по обвинению в покушении на убийство. Все это время «Вильярреал» не платил ему зарплату, а 13 июля объявил о выходе португальца на свободу. Для этого пришлось заплатить залог в 30 тысяч евро и согласиться на ряд условий. Например, Рубену нельзя приближаться к жертве на расстояние менее 300 метров. Сейчас Семеду запрещено покидать Испанию, а параллельно с карьерой в «Уэске» придется раз в неделю отмечаться у местных следователей. Но шанс на спасение карьеры он получил.