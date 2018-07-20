Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неделю назад он вышел из тюрьмы, а теперь сыграет в Примере


    4
    Голосов: 4
    20.07.2018 13:55
    Новый шанс для Рубена Семеду.

    Почему это важно?

    «Уэска» впервые в истории вышла в Примеру, а теперь бомбит трансферами в межсезонье. Команда арендовала центрального защитника «Вильярреала» Рубена Семеду. Парню только 24 года, но он давно играет в лучших чемпионатах и в еврокубках.

    Реакция болельщиков для незнакомых с ситуацией людей может показаться странной.

    SantiGuillem: «Мне нравится «Уэска», но подписание преступников – это плохая философия. Надеюсь, клуб отыграет отличный год, а Семеду вернется в тюрьму, где и должен находиться».

    Pablo Simon Perez: «Вера во второй шанс – это хорошо. Но вы подписали парня, который только участвовал в стрельбе. Не знаю, хорошая ли эта идея. Вы должны ему доверять».

    Francisco J. Millán: «Большой успех с футбольной стороны. По-человечески – продолжать давать шансы тому, кто уже показал, что их не заслуживает. Надеюсь, в «Уэске» он сможет реабилитироваться».

    Вы его помните?

    Рубен Семеду – главный гангстер современного футбола. За год с ним произошли события, которые встретишь не в каждом голливудском фильме. Предыдущим летом «Вильярреал» забрал португальского защитника из «Спортинга» за 14 миллионов евро. В Португалии Семеду играл много и считался подающим надежды. За «Вильярреал» в Примере Рубен отыграл только четыре матча. Зато запомнился странным поведением за пределами поля.

    Вот его удивительные выходки во время предыдущего сезона:

    • Первый случай произошел уже в октябре. Тогда Семеду еще играл, поэтому пользовался вниманием фанатов. Один из них попросил у него футболку. Рубен и болельщик подошли за ней к машине, когда португалец неожиданно ударил человека бутылкой по голове.
    • В ноябре Семеду развлекался в борделе, где махал пистолетом и угрожал посетителям. Его вызвали в полицию, но так и не арестовали. Просто не нашлось доказательств, что оружие было настоящим. В отговорки о шутке все поверили.
    • Февраль – окончательный приговор. Семеду, его двоюродный брат и их помощник ворвались в чужой дом, где связали веревками мужчину и даже стреляли в воздух. Обидчики отобрали у пострадавшего ключи, забрали ноутбук и деньги. Семеду опознали, а при обыске у него обнаружили пистолет и ночной клуб в подвале дома. Тогда Рубен попал в тюрьму.

    Футболка Мартинша

    Семеду косвенно добил всю репутацию «Спортинга». Хотя и без него португальские фанаты разбивают игрокам головы, а сами футболисты плачут на скамейке. Летом из «Спортинга» свободным агентом ушел перспективный Желсон Мартинш – друг Рубена Семеду. Когда Рубена арестовали, Мартинш совершил большую глупость. Имея желтую карточку в матче с «Морейренсе», Желсон снял игровую майку. Под ней оказалась футболка с надписью «Я с тобой до конца света», которую Желсон посвятил арестованному Семеду. Естественно, Мартиншу показали второе предупреждение.

    Как там Семеду?

    Рубен Семеду отсидел в тюрьме пять месяцев по обвинению в покушении на убийство. Все это время «Вильярреал» не платил ему зарплату, а 13 июля объявил о выходе португальца на свободу. Для этого пришлось заплатить залог в 30 тысяч евро и согласиться на ряд условий. Например, Рубену нельзя приближаться к жертве на расстояние менее 300 метров. Сейчас Семеду запрещено покидать Испанию, а параллельно с карьерой в «Уэске» придется раз в неделю отмечаться у местных следователей. Но шанс на спасение карьеры он получил.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Sun
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июля 2018, 15:59

      Горбатого могила исправит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 июля 2018, 08:46

      Уэска врятли бы смогла заполучить игрока подобного таланта будь он немного адекватней))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 20 июля 2018, 23:50

      А вот нам не пофиг ли на да*нов???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 20 июля 2018, 20:39

      Таких неадекватов везде до хрена. Плохо, что талант пропадет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 июля 2018, 19:27

      думаю, это ошибка брать такого чела...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8836

      vladik12 > mihail200606 20 июля 2018, 20:19

      Очевидно, "Уэска" клуб скромный, поэтому выбирать особо не приходится. Берут, кто хоть что-то в теории может сделать на полях Примеры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12338

      Вомбат 20 июля 2018, 17:56

      А не плевать ли нам на футболистов-гангстеров средней руки, живущих в Португалии? Единственное оправдание публикации такого неактуального для нас материала - это, если бы он был подан в духе "хорошо, что это не у нас (пока)".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 20 июля 2018, 16:48

      Любит он повеселится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 20 июля 2018, 15:56

      Психушка по нему плачет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 20 июля 2018, 15:09

      Ему что,денег мало? Зачем он полез в чужой дом с оружием? Для ограбления? Не думаю... Но зачем он тогда взял с собой его вещи? Хрень какая-то

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 20 июля 2018, 14:55

      Уэска - впепёд!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11