Футболисты сходят с ума от компьютерной игры. Там надо убивать и танцевать

Fortnite захватила мир.

«Если выиграю чемпионат мира – залипну в Fortnite на несколько ночей». Так звучала мечта Гризманна перед главным матчем жизни. Француз поднял кубок, а после чемпионских парадов и свидания с родным городом наконец дорвался до компа. Вчера он выложил сториз со своим персонажем. Если вдруг вы играете в Fortnite и наткнулись на мужика с лупой – это шанс минусануть самого Антуана. Вот только он расчехлит пушку первым.

Гризманн рубится на уровне гиков и знает о мире Fortnite практически все. Его вирусный танец после голов – еще одна отсылка к компьютерной игре. Такие движения исполняют герои, только что убившие врага. Они называются Take the L (подавись поражением), а приложенная ко лбу рука означает слово «лузер». Поэтому празднование француза можно расценить как издевательство над соперником. Но почему-то этого не происходит.

Fortnite Battle Royale – игра в жанре симулятора в открытом мире. Все начинается с неба: ты спускаешься в любую точку карты на парашюте. А дальше – добываешь ресурсы для постройки базы или оружия. В идеале нужно уничтожить как можно больше чужих персонажей. При этом гибкость окружающей среды практически не ограничена. Поэтому все карты заставлены странными лестницами в никуда или одинокими стенами, что дает эффект непредсказуемости. Самое грандиозное убийство в Fortnite – 48 трупов одним взрывом понтонного моста.

Поклонники Fortnite враждуют исключительно внутри игры. В реальной жизни они превратились в сообщество, которое яростно защищает любимую вселенную перед конкурентами. Fortnite обожают критиковать за жуткую требовательность и постоянные сбои в личном кабинете. Epic Games (создатели игры) никак не отшлифуют клиент для компьютерной версии, что периодически убивает сохранения или не дает обновиться. Плюс от мультяшной графики хочется беспроблемного запуска даже на древних девайсах. Но реальность более жестока.

Маркетологи Epiс Games включили самоиронию и использовали недостатки как способ объединить людей. Теперь это один из крутейших пиар-ходов в истории. В прошлом году компания запустила конкурс в твиттере на самый идиотский баг Fortnite. Всего накопилось больше миллиона скриншотов. Другим играм подобная популярность не приходит даже во сне. В июле вселенной исполняется год. За это время в ней поселились 13 миллионов человек – таких цифр не было даже у Dota и Minecraft. И это однозначно самая обожаемая игра среди футболистов. Если не считать FIFA.

Гризманн и несколько других звезд подружились с Fortnite почти с релиза. Деле Алли запустил прямую трансляцию своих подвигов вместо полуфинала Лиги чемпионов и так вспотел от происходящего, что даже разделся. Но особый взрыв случился после случая с Лионелем Месси. Аргентинец положил «Атлетику» из Бильбао и выдал странные движения для кого-то на трибуне. Сначала люди подумали, что это был жест в поддержку новичка «Барсы» Йерри Мины. На самом деле – Лео проспорил празднование из Fortnite дисквалифицированному на тот матч Луису Суаресу.

Epic Games откликнулись на любовь со стороны спортсменов. Перед чемпионатом мира разработчики прибавили к игре локацию со стадионом: «Мы в приятном шоке от внимания к нашему продукту. А еще мы наслышаны о любви к Fortnite среди футболистов. Скоро у них большой турнир – вот подарок». Пострелять на арене метнулись буквально все. Доходило до абсурда: тренерский штаб сборной Германии отключал интернет на базе в Ватутинках по ночам. Потому что вместо отдыха команда безостановочно рубилась в Fortnite и FIFA.

В России самую емкую реакцию выдал «Енисей». Дебютант РФПЛ использовал Fortnite для презентации новичка команды Дмитрия Ятченко. На видео по виртуальному миру носится персонаж очень похожий на футболиста. Как и положено защитнику, компьютерный Ятченко возводит стены и обороняет владения от врагов. В принципе там можно и автобус поставить. Но видимо, в другой раз.

За время существования Fortnite принесла создателям больше миллиарда евро. Это доход с рекламы, мировых киберспортивных турниров и авторских прав. В игре не было и не будет платного контента. По словам авторов – лояльность аудитории для них гораздо важнее: «Если вам не нравится какое-нибудь ружье, выбрасывайте без сожаления. Оно ничего не стоит». Невиданная щедрость в эпоху интернет-покупок и донатов за виртуальные предметы.

Такие вещи обуславливают успех. Fortnite обожают в футболе, хоккее, баскетболе, за пределами спорта и вообще в мире. Сейчас это не просто игра, а отдельное культурное явление со своими минусами и плюсами. Но без него финал ЧМ-2018 получился бы чуточку скучнее. А еще вас может расстрелять Златан Ибрагимович. Разве это не счастье?

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