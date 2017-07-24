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    «Когда становится совсем тяжело, я просто беру мяч и иду на поле». Как сейчас дела у Александра Зинченко


    4.4
    Голосов: 10
    24.07.2017 18:30
    Год назад украинского юниора из «Уфы» сенсационно выкупил «Манчестер Сити». «Бомбардир» рассказывает, как Зинченко провел это время и где он сейчас.

    Как он попал в Голландию?

    Александр Зинченко уже второй год считается главной надеждой футбольной Украины. Парня разыскали скауты «Манчестер Сити», когда тот за «Уфу» колесил по городам РФПЛ. Потренировавшись месяц с командой Гвардиолы, Зинченко начал готовиться к аренде. Это выглядело понятно – 19-летний футболист, который недавно играл в одной команде со Стоцкими и Сысуевыми, просто не мог сразу выдержать конкуренции в «Манчестер Сити». Плюс ему не хватало несколько матчей за сборную, чтобы получить рабочую визу в Англии. Парню нашли вариант с ПСВ.

    Дебютировал за новую команду Александр лишь в начале октября, поскольку еще до перехода повредил колено. Спортивный директор голландского клуба Марсель Брандс рассказывал: «Зинченко уже хорошо адаптировался и находится в отличной форме. Можно уже подумать, что он родился в Голландии, а не на Украине. Его стиль игры похож на стиль Давида Силвы и Кевина Де Брюйне». При этом функционер отметил, что Гвардиола очень рассчитывает на полузащитника, но, скорее всего, украинец пробудет в аренде два сезона.

    Александру нравилось в Эйндховене все: начиная от индивидуальных сосок на бутылках для игроков и заканчивая отсутствием пробок. Подмечал Зинченко и другие детали: «Удивило обилие гуляющих за руку парней. Мне это трудно понять, но тем и прекрасна Европа, что здесь все за свободу и многообразие».

    В тоже время полузащитник столкнулся со строгостью в плане дисциплины. За проведенное в Голландии время он не увидел ни одного опоздавшего. У самого украинца проблем с этим не возникало – Александр даже не пьет алкоголь. Игрок чувствовал себя европейским человеком и был убежден, что попал в нужную среду.

    В команде полузащитник тоже ощущал себя комфортно. Тем более, в каждой команде из чемпионата Нидерландов есть по 4-5 юных футболистов, так что украинцу не составило труда влиться в коллектив. Были и забавные ситуации. Зинченко рассказывал историю с Гуардадо: «Получилось так, что мы с ним вместе пошли в туалет. Стоим рядом — а у него новые беспроводные наушники. Я хотел взять один, Гуардадо дернул головой — и наушник упал в писсуар, который мгновенно его смыл». После этого инцидента партнеры по команде прозвали мексиканца «секьюрити» из-за одного наушника в ухе.

    Почему у него там не получилось?

    Несмотря на полную акклиматизацию, с футболом у Зинченко получалось не очень. В январе он получил травму, из-за которой потом не смог играть два месяца. Во второй половине сезона, чтобы не терять игровую практику, полузащитник попросил перевести его в молодежную команду.

    За пару туров до конца чемпионата полузащитник обреченно скажет: «Могу сказать одно — здесь я несчастлив, поскольку семь матчей подряд уже не выхожу на поле. Так и не понял, зачем было брать футболиста, которого ты не используешь».

    Возможно, сказалось, что главный тренер Филлип Коку тогда сам был в шатком положении и не мог рисковать. Его команда провалилась в Лиге чемпионов, не попав даже в весеннюю часть Лиги Европы, а в чемпионате в итоге финишировала только третьими.

    После сезона портал City Watch напишет: «Очевидно, что 20-летний игрок не вернется в Голландию, несмотря на заявления, сделанные прошлым летом, о том, что договор может быть продлен и на второй сезон». В тоже время Брандс, который так хвалил Зинченко осенью, по окончании первенства скажет DE Telegraaf: «Если мы не сможем предоставить ему больше игрового времени, чем в этом сезоне, тогда, наверное, имеет смысл лучше дать шанс одному из собственных воспитанников». Обе стороны поняли, что их сотрудничество – большая ошибка.

    Критика полилась на игрока и в российской прессе. Кто-то сравнивал Зинченко с Денисом Черышевым, который не побоялся рискнуть и уехать в Европу, но в итоге теперь сидит на лавке. Известный агент Дмитрий Селюк, высказываясь о будущем Александра Головина, пожелал тому не стать «Зинченко, блуждающим по арендам».

    Где он сейчас?

    Слухи отправляли Зинченко в «Галатасарай». Потому что недавно оттуда ушел Уэсли Снейдер, и теперь коллективу нужен импульс в центре поля. Но Зинченко не обращал внимания на эти разговоры, как и на интерес со стороны «Зенита» год назад. «Естественно, все будет зависеть от Пепа Гвардиолы. Как он скажет, так и будет. Конечно, я бы хотел остаться в этой команде. Предсезонная подготовка покажет», − сказал украинский футболист перед тем, как отправиться с «Ман Сити» на предсезонные сборы.

    21-го июля состоялось первое манчестерское дерби за пределами Англии. Команды сыграли в американском Хьюстоне на выставочном турнире International Champions Cup. На 75-й минуте с поля ушел семнадцатилетний талант «Сити» Филип Фоден. Вместо него вышел Зинченко.

    «В моей карьере было много сложностей, и многие еще впереди. Но когда становится совсем тяжело и кажется, что выхода нет, — я просто беру мяч и иду на поле», − заявил Александр в одном из своих недавних интервью. Украинец все так же в порядке и готов доказать Гвардиоле, что его место – в Манчестере.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, PSV Netwerk, ПСВ
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 10
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 3 августа 2017, 11:19

      Ну и как поступать в такой ситуации? Уехать в Европу, присесть на лавку и слушать возгласы болельщиков "Сдулся. Лучше бы дальше в России играли" или остаться в России и слушать "Ссыкло. В Европу не хочет уезжать. Так и просидит в России"?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 24 июля 2017, 17:25

      На первой фотке чем то на Шатова похож))

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 июля 2017, 17:07

      у парня должно получиться! удачи Зинченко!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      RScat 24 июля 2017, 16:21

      Зае бца сравнивать Дрищенко и Снайдера

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 24 июля 2017, 16:10

      классный малый - в "Спартак" его!!!

      1
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      Рейтинг: +82

      RScat > Mr_Murder 24 июля 2017, 16:22

      вам такие нужны,чемпионства опять ждать лет 10-20

      1
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