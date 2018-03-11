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    Два удивительных события дня, которые вы пропустили


    4.8
    Голосов: 6
    11.03.2018 00:45
    Вратарь отбил 18 ударов, а будущий чемпион пропустил пять мячей. Что это было?

    «Барселона» и «Реал» выиграли очередные матчи. «Манчестер Юнайтед» буднично обыграл «Ливерпуль», а «Челси» разобрался с «Кристал Пэлас». «ПСЖ» продолжает собственное голевое соревнование в Лиге 1.

    Все, что мы перечислили выше, перестало быть важным. Параллельно происходили вещи, которые заслуживают не менее пристального внимания.

    ПСВ проиграл в пять мячей

    ПСВ безоговорочно лидирует в чемпионате Голландии. Прямо сейчас команда опережает идущий вторым «Аякс» на десять очков. С интригой здесь все давно ясно, но гранд допустил большой провал. Только представьте, если бы «Манчестер Сити» Гвардиолы неожиданно и разгромно проиграл условному «Брайтону». Такое просто невозможно, но у ПСВ получилось. Гостевое поражение от «Виллема II» – то, о чем в чемпионском сезоне лучше не вспоминать.

    Команда Коку пропустила пять безответных мячей. Де Йонг, Ван Гинкел, Зут – все эти парни были на поле и никуда не делись. «Виллему II» эта победа очень помогла. Клуб оторвался от зоны вылета на пять очков и может немного перевести дух. «Значит, мы еще не можем говорить о возможном чемпионстве. Я разочарован произошедшим», – сказал после матча Коку. А лучше тут ничего и не скажешь.

    Вот так выглядел тренер ПСВ в концовке матча. За результат стыдно всем.

    Чудо Димитриевски

    Македонскому вратарю Столе Димитриевски 24 года. Он играет за скромный «Химнастик», который плетется рядом с зоной вылета из Сегунды. В очередном матче турнира его команда встречалась с «Гранадой». Эта команда явно хочет подняться обратно в Примеру, поэтому идет в шестерке. В общем, фаворит был ясен. И если бы не македонский вратарь, все могло закончиться для «Химнастика» разгромом.

    То, что произошло на самом деле, объяснить очень сложно. По данным российских статистиков «Гранада» нанесла 42 удара в сторону ворот Димитриевски. 18 из них пришлись в створ ворот. Испанская статистика насчитывает у него 11 спасений. Македонский голкипер отразил все, а в моменте с пенальти в концовке ему помогла штанга. «Химнастик» при этом успел забить гол и победить на гостевом стадионе. В карьере Димитриевски значится одна игра за «Гранаду» еще во времена ее выступления в Примере. Кажется, бывшему клубу он все доказал.

    Cам Дмитриевски благодарит за хорошую работу своих партнеров. Но сегодня их спас его героизм.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Химнастик»
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 6
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +915

      спанчес 12 марта 2018, 15:08

      ПСВ-дого ворняк ну что тут непонятно, разницу тоже поп равили вильяму второму

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 марта 2018, 08:47

      Раз в год и палка стреляет. В матче Дания-Армения их воротчик Бегларян сделал сэйвов 20 и ещё взял пенальти от Эриксена (правда, всё равно они проиграли). Таких примеров много.

      0
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      Рейтинг: +42

      Дима97 11 марта 2018, 16:02

      Хорошая статистика

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 марта 2018, 15:02

      Бомбардир, вы бы поменяли картинку к этой статье. Она выглядит весьма гейской, как будто 2 футболиста целуются. Хотя, возможно, только я один это заметил.

      1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 11 марта 2018, 14:51

      xD)

      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 11 марта 2018, 13:34

      перейдет в середняк апл

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 марта 2018, 13:23

      все бывает в этой жизни

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 11 марта 2018, 12:18

      Столе красава

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 11 марта 2018, 11:54

      Круто!

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      Рейтинг: +846

      sined1951 11 марта 2018, 11:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это никчемные и неинтересные новости.

      -4
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