Два удивительных события дня, которые вы пропустили

Вратарь отбил 18 ударов, а будущий чемпион пропустил пять мячей. Что это было?

«Барселона» и «Реал» выиграли очередные матчи. «Манчестер Юнайтед» буднично обыграл «Ливерпуль», а «Челси» разобрался с «Кристал Пэлас». «ПСЖ» продолжает собственное голевое соревнование в Лиге 1.

Все, что мы перечислили выше, перестало быть важным. Параллельно происходили вещи, которые заслуживают не менее пристального внимания.

ПСВ проиграл в пять мячей

ПСВ безоговорочно лидирует в чемпионате Голландии. Прямо сейчас команда опережает идущий вторым «Аякс» на десять очков. С интригой здесь все давно ясно, но гранд допустил большой провал. Только представьте, если бы «Манчестер Сити» Гвардиолы неожиданно и разгромно проиграл условному «Брайтону». Такое просто невозможно, но у ПСВ получилось. Гостевое поражение от «Виллема II» – то, о чем в чемпионском сезоне лучше не вспоминать.

Команда Коку пропустила пять безответных мячей. Де Йонг, Ван Гинкел, Зут – все эти парни были на поле и никуда не делись. «Виллему II» эта победа очень помогла. Клуб оторвался от зоны вылета на пять очков и может немного перевести дух. «Значит, мы еще не можем говорить о возможном чемпионстве. Я разочарован произошедшим», – сказал после матча Коку. А лучше тут ничего и не скажешь.

Sinds 15 maart 2016 – Atletico de Madrid uit – niet één fatsoenlijke, goede wedstrijd van @PSV gezien. Vanavond een brevet van onvermogen van Phillip Cocu. De spelersgroep zal maandag wel wéér een VRIJE DAG krijgen. Ik schaam mijzelf op dit moment kapot als #PSV supporter #wilpsv pic.twitter.com/GUGsQfSFuw — Willem van der Veer (@PSVEreNoord) 10 марта 2018 г.

Вот так выглядел тренер ПСВ в концовке матча. За результат стыдно всем.

Чудо Димитриевски

Македонскому вратарю Столе Димитриевски 24 года. Он играет за скромный «Химнастик», который плетется рядом с зоной вылета из Сегунды. В очередном матче турнира его команда встречалась с «Гранадой». Эта команда явно хочет подняться обратно в Примеру, поэтому идет в шестерке. В общем, фаворит был ясен. И если бы не македонский вратарь, все могло закончиться для «Химнастика» разгромом.

То, что произошло на самом деле, объяснить очень сложно. По данным российских статистиков «Гранада» нанесла 42 удара в сторону ворот Димитриевски. 18 из них пришлись в створ ворот. Испанская статистика насчитывает у него 11 спасений. Македонский голкипер отразил все, а в моменте с пенальти в концовке ему помогла штанга. «Химнастик» при этом успел забить гол и победить на гостевом стадионе. В карьере Димитриевски значится одна игра за «Гранаду» еще во времена ее выступления в Примере. Кажется, бывшему клубу он все доказал.

Cам Дмитриевски благодарит за хорошую работу своих партнеров. Но сегодня их спас его героизм.