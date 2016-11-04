Витсель, Фернандиньо, Туре и еще 7 крутых игроков, у которых истекают контракты

Зимнее трансферное окно близко. «Бомбардир» собрал топовых футболистов, которых можно купить по минимальной цене.

Контракты футболистов из нашего списка заканчиваются 30 июня 2017 года, то есть уже летом игроки могут уйти бесплатно. Согласно правилам ФИФА, они смогут вести переговоры с любым клубом, не извещая нынешнего работодателя. Из-за этой опции клубы готовы рассматривать даже минимальные предложения.

Фернандиньо

Клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость: €28 млн

Вероятность ухода зимой: 10%

Огромный просчет менеджмента «Манчестер Сити» – затянувшееся продление контракта Фернандиньо. Переговоры продолжаются, клуб предлагает игроку соглашение на два года, однако мизерный шанс нарушить идиллию есть. Для этого, правда, нужно владеть даром убеждения покруче, чем у Пепа Гвардиолы: «Фернандиньо может все. Без него были бы невозможны все наши успехи. Он быстрый, умный, хорош в верховой борьбе, может сыграть на нескольких позициях. Как только он видит свободное пространство, он туда бежит. Если нужно кого-то подстраховать или попрессинговать, он это тоже увидит. Команда с тремя Фернандиньо точно стала бы чемпионом. У нас только один, и он для нас очень важен».

После такого можно и бесплатно играть.

Аксель Витсель

Клуб: «Зенит»

Стоимость: €23 млн

Вероятность ухода зимой: 70%

«Зенит» опять сделал это – предложил Акселю Витселю новый контракт. Глядя на довольное лицо гендиректора «Ювентуса» Беппе Маротты, в Петербурге надеются убедить Витселя деньгами. Удвоенная зарплата, кажется, бельгийца все равно не будоражит.

Потенциальные покупатели будут соревноваться не с «Зенитом», а с «Ювентусом». Маротта говорит о трансфере Витселя как о свершившемся факте. В январе туринцы готовы отсыпать «Зениту» 5 млн евро, а могут и дождаться лета. В Петербурге будут хвататься за любой шанс увеличить сумму сделки, но другому клубу еще предстоит уговорить самого Акселя.

Санти Касорла

Клуб: «Арсенал»

Стоимость: €20 млн

Вероятность ухода зимой: 30%

«Ювентус» вообще в курсе о каждом футболисте, чей контракт заканчивается. Туринцы контактировали и с Санти Касорлой. Платить за него зимой клуб не готов, а вот летом черно-белая майка уже будет готова. Хотя Касорла может оказаться в другой палитре полосок, потому что им интересуется «Атлетико».

Испанец стал важнейшим элементом в структуре игры «Арсенала», но клуб тянет с новым контрактом. Возможно, оценивает риск, что 31-летний игрок будет еще более подвержен травмам. Сам Касорла очень ценит внимание других команд, особенно «Атлетико», но клянется в верности «Арсеналу»: «Я вижу доверие со стороны тренерского штаба и партнеров. Я чувствую, что важен для клуба. Если мне предложат контракт, я его подпишу, потому что я счастлив в этом великом клубе».

Хесус Навас

Клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость: €20 млн

Вероятность ухода зимой: 80%

Разминувшись с планами Гвардиолы, Хесус Навас подумывал об уходе из «Сити» еще летом. Рядом тут же возникла «Севилья», которая готова была принять воспитанника обратно. Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи напророчил: «Наступит день, когда Навас вернется». И закончил: «Но неизвестно, когда именно это произойдет».

Другому клубу будет сложно перебить ностальгические воспоминания Наваса. Возвращение в «Севилью», впрочем, не гарантирует игроку основной состав. Команда Хорхе Сампаоли хорошо сложена. А в свои 30 лет Навас хочет играть. «Сити» точно не будет препятствовать уходу игрока за какие-нибудь еврокопейки.

Тиаго Силва

Клуб: «ПСЖ»

Стоимость: €16 млн

Вероятность ухода зимой: 50%

Агентские игры начались. «Мы пока еще не разговаривали с клубом по поводу продления контракта. Дождемся декабря и оценим ситуацию. Если «ПСЖ» не будет претендовать на победу в Лиге чемпионов, Тиаго подумает, стоит ли продлевать контракт», – объявил агент Силвы Пауло Тониетто. Позже ход сделал сам футболист, сообщив, что хочет остаться в «ПСЖ».

У нынешнего парижского гиганта с глобальными планами проблемы. «ПСЖ» сдал позиции в Лиге 1, бодрее идет в простой группе в Лиге чемпионов, но гарантировать Силве борьбу за «ушастого» вряд ли кто-то сможет.

Кто-то, кроме Беппе Маротты. «Мне это напоминает ситуацию с приглашением Пирло в прошлом. Тогда все считали, что Андреа уже отыграл свое, однако в результате этот бесплатный трансфер сработал просто великолепно», – намекнул функционер «Юве». Еще один претендент на Тиаго Силву – его бывший клуб, сделавший его топ-защитником. Нет, не «Динамо», а «Милан».

Яя Туре

Клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость: €12 млн

Вероятность ухода зимой: 80%

Конфликт между агентом Дмитрием Селюком и Гвардиолой настолько достал Яя Туре, что тот ушел бы в любой клуб, лишь бы прекратить скандал.

Туре не играет, у него огромная зарплата и это явно раздражитель в итак не особенно спокойной обстановке в команде. Селюк убежден, что Яя останется в команде до лета, но в мае ему исполнится уже 34 года. Сезон без стабильной практики может привести к почетным гастролям по стадионам США, ОАЭ и других чемпионатов «престарелых».

Джон Оби Микел

Клуб: «Челси»

Стоимость: €11 млн

Вероятность ухода зимой: 80%

Ему всего 29 лет, но создается впечатление, что Джон Оби Микел вот-вот должен закончить карьеру. В «Челси» он уже 11 лет, и нынешний сезон точно последний здесь. Оби Микел не нужен Антонио Конте, но тот не в обиде: «Конте знает, чего он хочет. Мы как игроки поддерживаем его, играем за него. Да, он кричит на тренировках, про матчи и говорить нечего – вы сами можете видеть, насколько он страстен. Это его способ донести посыл до футболистов».

Летом нигерийца едва не обменяли в «Интер» на Марцело Брозовича, а теперь Оби Микел сам приглашает потенциальных работодателей к диалогу в январе.

Бранислав Иванович

Клуб: «Челси»

Стоимость: €10 млн

Вероятность ухода зимой: 60%

Бранислав Иванович играет чаще, но Конте готов расстаться и с ним. Зимой итальянский тренер планирует серьезно закупиться, и сразу несколько игроков будут приобретены в линию защиты.

На Ивановича огромный спрос – по несколько клубов из каждой топ-лиги. Сербский защитник даже в планах у «Барселоны», которая ищет замену Алеишу Видалю.

Поль-Жорж Нтеп

Клуб: «Ренн»

Стоимость: €10 млн

Вероятность ухода зимой: 70%

Один из лучших крайних полузащитников французской лиги должен был уйти из «Ренна» раньше. Проблема была в аппетитах клуба, которые никто удовлетворять не спешил. Теперь Поль-Жорж Нтеп уйдет или бесплатно, или за формальную сумму. Парень надеется, что сможет выделывать вот такие штуки в Англии или Германии.

Йетро Виллемс

Клуб: «ПСВ»

Стоимость: €9,5 млн

Вероятность ухода зимой: 50%

Трудоустроиться в Англии или Испании надеется и Йетро Виллемс. Набегав к 22 годам за «ПСВ» больше сотни матчей, он осознал, что перерос Эредивизие: «Ты взрослеешь, развиваешься, и однажды это должно случиться. Я не говорю, что это случится завтра, но, надеюсь, мне удастся добиться большей ясности в этом вопросе». Для кого-то это может быть один из лучших трансферов в истории.