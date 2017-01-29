«Вест Хэм» отпустил Пайета в «Марсель». Фарфан официально стал игроком «Локомотива». Дайджест событий дня

Проппер подумает над предложением «Зенита». Кркич поменял Англию на Германию. Селюк нашел новую команду для Траоре. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Годин может получить длительную дисквалификацию

Капитан «Атлетико» Диего Годин может понести серьезное наказание за свое поведение в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (0:0). Напомним, что в одном из эпизодов нападающий «Алавеса» Дейверсон плюнул в лицо защитнику. Годин поддался на провокацию, плюнув обидчику в затылок.

twit text — Mirror Football (@MirrorFootball) 28 января 2017 г.

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Проппер готов подумать над предложением «Зенита»

Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Зенит». 25-летний голландец подчеркнул, что готов подумать о переходе в петербургский клуб: «О переходе в «Зенит» пишут уже некоторое время, но меня это нисколько не беспокоит. Я подумаю над их предложением, когда оно мне поступит, но сейчас это дело клубов».

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«Вест Хэм» согласился продать Пайета в «Марсель»

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет продолжит карьеру в «Марселе». «Молотобойцы» согласились продать футболиста во французский клуб за 30 миллионов евро. Сам хавбек подпишет контракт на 4,5 года.

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Кркич перешел из «Сток Сити» в «Майнц»

«Майнц» объявил о переходе на правах аренды нападающего «Сток Сити» Бояна Кркича. 26-летний форвард будет выступать за немецкую команду до сезона-2016/17.

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«Локомотив» объявил о подписании Фарфана

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан стал игроком «Локомотива». 32-летний форвард перешел в стан железнодорожников в качестве свободного агента и будет выступать под 8-м номером. Футболист находится в расположении московской команды в Марбелье и готов присоединиться к тренировкам.

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Бывший игрок «Челси» назвал Моуринью клоуном

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Шотландии Крейг Берли раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью за слова, сказанные им после полуфинального матча Кубка лиги против «Халл Сити». «Моуринью не должен был говорить такое в прессе. Он клоун, абсолютный клоун. Мне стыдно за него. Рохо нарушал правила и судья правильно поставил пенальти», – сказал Берли.

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Селюк заявил, что Траоре близок к уходу из ЦСКА

Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент близок к переходу в «Бешикташ». «Официально контракт еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг. Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть», – сказал Селюк.

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