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    Ливорно - результаты

    Город Ливорно
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.livornocalcio.it
    Стадион Стадио Армандо Пикки
    Турниры:
    Италия. Серия А (2013/2014)
    38 тур
    		18 мая, воскресенье 22:45 Парма 2:0 Ливорно
    37 тур
    		11 мая, воскресенье 17:00 Ливорно 0:1 Фиорентина
    36 тур
    		4 мая, воскресенье 17:00 Удинезе 5:3 Ливорно
    35 тур
    		27 апреля, воскресенье 17:00 Ливорно 0:2 Лацио
    34 тур
    		19 апреля, суббота 17:00 Милан 3:0 Ливорно
    33 тур
    		13 апреля, воскресенье 17:00 Ливорно 2:4 Кьево
    32 тур
    		7 апреля, понедельник 21:00 Ювентус 2:0 Ливорно
    31 тур
    		31 марта, понедельник 23:00 Ливорно 2:2 Интер
    30 тур
    		26 марта, среда 23:45 Аталанта 2:0 Ливорно
    29 тур
    		22 марта, суббота 21:00 Торино 3:1 Ливорно
    28 тур
    		16 марта, воскресенье 18:00 Ливорно 2:1 Болонья
    27 тур
    		9 марта, воскресенье 18:00 Сампдория 4:2 Ливорно
    26 тур
    		2 марта, воскресенье 21:30 Ливорно 1:1 Наполи
    25 тур
    		23 февраля, воскресенье 15:30 Ливорно 2:3 Верона
    24 тур
    		16 февраля, воскресенье 18:00 Кальяри 1:2 Ливорно
    23 тур
    		9 февраля, воскресенье 18:00 Ливорно 0:1 Дженоа
    22 тур
    		2 февраля, воскресенье 18:00 Катания 3:3 Ливорно
    21 тур
    		26 января, воскресенье 18:00 Ливорно 3:1 Сассуоло
    20 тур
    		18 января, суббота 21:00 Рома 3:0 Ливорно
    19 тур
    		11 января, суббота 21:00 Ливорно 0:3 Парма
    18 тур
    		5 января, воскресенье 21:00 Фиорентина 1:0 Ливорно
    17 тур
    		21 декабря, суббота 21:00 Ливорно 1:2 Удинезе
    16 тур
    		15 декабря, воскресенье 18:00 Лацио 2:0 Ливорно
    15 тур
    		7 декабря, суббота 21:00 Ливорно 2:2 Милан
    14 тур
    		1 декабря, воскресенье 18:00 Кьево 3:0 Ливорно
    13 тур
    		24 ноября, воскресенье 18:00 Ливорно 0:2 Ювентус
    12 тур
    		9 ноября, суббота 23:45 Интер 2:0 Ливорно
    11 тур
    		3 ноября, воскресенье 15:30 Ливорно 1:0 Аталанта
    10 тур
    		30 октября, среда 23:45 Ливорно 3:3 Торино
    9 тур
    		27 октября, воскресенье 18:00 Болонья 1:0 Ливорно
    8 тур
    		20 октября, воскресенье 17:00 Ливорно 1:2 Сампдория
    7 тур
    		6 октября, воскресенье 17:00 Наполи 4:0 Ливорно
    6 тур
    		29 сентября, воскресенье 17:00 Верона 2:1 Ливорно
    5 тур
    		25 сентября, среда 22:45 Ливорно 1:1 Кальяри
    4 тур
    		21 сентября, суббота 22:45 Дженоа 0:0 Ливорно
    3 тур
    		15 сентября, воскресенье 17:00 Ливорно 2:0 Катания
    2 тур
    		1 сентября, воскресенье 22:45 Сассуоло 1:4 Ливорно
    1 тур
    		25 августа, воскресенье 22:45 Ливорно 0:2 Рома
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