Турниры:
Италия. Серия А (2013/2014)
|38 тур
|18 мая, воскресенье
|22:45
|Парма
|2:0
|Ливорно
|37 тур
|11 мая, воскресенье
|17:00
|Ливорно
|0:1
|Фиорентина
|36 тур
|4 мая, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|5:3
|Ливорно
|35 тур
|27 апреля, воскресенье
|17:00
|Ливорно
|0:2
|Лацио
|34 тур
|19 апреля, суббота
|17:00
|Милан
|3:0
|Ливорно
|33 тур
|13 апреля, воскресенье
|17:00
|Ливорно
|2:4
|Кьево
|32 тур
|7 апреля, понедельник
|21:00
|Ювентус
|2:0
|Ливорно
|31 тур
|31 марта, понедельник
|23:00
|Ливорно
|2:2
|Интер
|30 тур
|26 марта, среда
|23:45
|Аталанта
|2:0
|Ливорно
|29 тур
|22 марта, суббота
|21:00
|Торино
|3:1
|Ливорно
|28 тур
|16 марта, воскресенье
|18:00
|Ливорно
|2:1
|Болонья
|27 тур
|9 марта, воскресенье
|18:00
|Сампдория
|4:2
|Ливорно
|26 тур
|2 марта, воскресенье
|21:30
|Ливорно
|1:1
|Наполи
|25 тур
|23 февраля, воскресенье
|15:30
|Ливорно
|2:3
|Верона
|24 тур
|16 февраля, воскресенье
|18:00
|Кальяри
|1:2
|Ливорно
|23 тур
|9 февраля, воскресенье
|18:00
|Ливорно
|0:1
|Дженоа
|22 тур
|2 февраля, воскресенье
|18:00
|Катания
|3:3
|Ливорно
|21 тур
|26 января, воскресенье
|18:00
|Ливорно
|3:1
|Сассуоло
|20 тур
|18 января, суббота
|21:00
|Рома
|3:0
|Ливорно
|19 тур
|11 января, суббота
|21:00
|Ливорно
|0:3
|Парма
|18 тур
|5 января, воскресенье
|21:00
|Фиорентина
|1:0
|Ливорно
|17 тур
|21 декабря, суббота
|21:00
|Ливорно
|1:2
|Удинезе
|16 тур
|15 декабря, воскресенье
|18:00
|Лацио
|2:0
|Ливорно
|15 тур
|7 декабря, суббота
|21:00
|Ливорно
|2:2
|Милан
|14 тур
|1 декабря, воскресенье
|18:00
|Кьево
|3:0
|Ливорно
|13 тур
|24 ноября, воскресенье
|18:00
|Ливорно
|0:2
|Ювентус
|12 тур
|9 ноября, суббота
|23:45
|Интер
|2:0
|Ливорно
|11 тур
|3 ноября, воскресенье
|15:30
|Ливорно
|1:0
|Аталанта
|10 тур
|30 октября, среда
|23:45
|Ливорно
|3:3
|Торино
|9 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|Болонья
|1:0
|Ливорно
|8 тур
|20 октября, воскресенье
|17:00
|Ливорно
|1:2
|Сампдория
|7 тур
|6 октября, воскресенье
|17:00
|Наполи
|4:0
|Ливорно
|6 тур
|29 сентября, воскресенье
|17:00
|Верона
|2:1
|Ливорно
|5 тур
|25 сентября, среда
|22:45
|Ливорно
|1:1
|Кальяри
|4 тур
|21 сентября, суббота
|22:45
|Дженоа
|0:0
|Ливорно
|3 тур
|15 сентября, воскресенье
|17:00
|Ливорно
|2:0
|Катания
|2 тур
|1 сентября, воскресенье
|22:45
|Сассуоло
|1:4
|Ливорно
|1 тур
|25 августа, воскресенье
|22:45
|Ливорно
|0:2
|Рома