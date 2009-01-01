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Италия. Серия B
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Ливорно
Результаты
Ливорно - результаты матчей
Ливорно
Италия. Серия B
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
Сайт:
http://www.livornocalcio.it
Новости
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Результаты
Расписание
Таблица
Италия. Кубок. 2018/2019
Италия. Кубок. 2015/2016
Италия. Серия А. 2013/2014
Италия. Кубок. 2013/2014
Италия. Кубок. 2012/2013
Италия. Кубок. 2011/2012
Италия. Кубок. 2010/2011
Италия. Серия А. 2009/2010
Италия. Кубок. 2009/2010
Товарищеские матчи. 2009
Италия. Кубок. 2008/2009
Италия. Серия А. 2007/2008
18.05 | 22:45
Парма
2 : 0
Ливорно
11.05 | 17:00
Ливорно
0 : 1
Фиорентина
04.05 | 17:00
Удинезе
5 : 3
Ливорно
27.04 | 17:00
Ливорно
0 : 2
Лацио
19.04 | 17:00
Милан
3 : 0
Ливорно
13.04 | 17:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
07.04 | 21:00
Ювентус
2 : 0
Ливорно
31.03 | 23:00
Ливорно
2 : 2
Интер
26.03 | 23:45
Аталанта
2 : 0
Ливорно
22.03 | 21:00
Торино
3 : 1
Ливорно
16.03 | 18:00
Ливорно
2 : 1
Болонья
09.03 | 18:00
Сампдория
4 : 2
Ливорно
02.03 | 21:30
Ливорно
1 : 1
Наполи
23.02 | 15:30
Ливорно
2 : 3
Верона
16.02 | 18:00
Кальяри
1 : 2
Ливорно
09.02 | 18:00
Ливорно
0 : 1
Дженоа
02.02 | 18:00
Катания
3 : 3
Ливорно
26.01 | 18:00
Ливорно
3 : 1
Сассуоло
18.01 | 21:00
Рома
3 : 0
Ливорно
11.01 | 21:00
Ливорно
0 : 3
Парма
05.01 | 21:00
Фиорентина
1 : 0
Ливорно
21.12 | 21:00
Ливорно
1 : 2
Удинезе
15.12 | 18:00
Лацио
2 : 0
Ливорно
07.12 | 21:00
Ливорно
2 : 2
Милан
01.12 | 18:00
Кьево
3 : 0
Ливорно
24.11 | 18:00
Ливорно
0 : 2
Ювентус
09.11 | 23:45
Интер
2 : 0
Ливорно
03.11 | 15:30
Ливорно
1 : 0
Аталанта
30.10 | 23:45
Ливорно
3 : 3
Торино
27.10 | 18:00
Болонья
1 : 0
Ливорно
20.10 | 17:00
Ливорно
1 : 2
Сампдория
06.10 | 17:00
Наполи
4 : 0
Ливорно
29.09 | 17:00
Верона
2 : 1
Ливорно
25.09 | 22:45
Ливорно
1 : 1
Кальяри
21.09 | 22:45
Дженоа
0 : 0
Ливорно
15.09 | 17:00
Ливорно
2 : 0
Катания
01.09 | 22:45
Сассуоло
1 : 4
Ливорно
25.08 | 22:45
Ливорно
0 : 2
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