Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ливорно
Аталанта - Ливорно: обзор матча 26 марта 2014
Аталанта
26.03.2014, среда, 23:45
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Ливорно
22'
Д. Де Лука
59'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ливорно
85'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
К. Ницэ
️️️️
К. Раймонди
85'
77'
Замена
А. Дункан
️️️️
И. Эмегара
Замена
М. Ливайя
️️️️
Д. Де Лука
74'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Л. Чигарини
65'
63'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Д. Джемити
ГОЛ! 2:0!
Х. Денис
59'
31'
Желтая карточка
П. Кастеллини
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Лука
Пас отдал
Х. Денис
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
23
Эмерсон
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Джонни Москера
ЦП
16
Даниэле Бартолини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-4-1-1
47
Консильи
36
Дель Гроссо
33
Йепес
17
Луккини
77
Раймонди
18
Эстигаррибия
14
Кармона
7
Бонавентура
8
Чигарини
91
Де Лука
19
Денис
3-2-3-2
22
Барди
7
Кастеллини
4
Валентини
11
Чеккерини
15
Мбайе
3
Джемити
19
Греко
27
Бьяджианти
24
Бенасси
9
Паулиньо
11
Эмегара
77
Раймонди
2
Ницэ
2
Ницэ
77
Раймонди
8
Чигарини
33
Базелли
33
Базелли
8
Чигарини
91
Де Лука
10
Ливайя
10
Ливайя
91
Де Лука
11
Эмегара
32
Дункан
32
Дункан
11
Эмегара
3
Джемити
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
3
Джемити
27
Бьяджианти
26
Силигарди
26
Силигарди
27
Бьяджианти
Остались в запасе
Аталанта
Ливорно
12
Мусса Коне
ЦП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
14
Джонни Москера
ЦП
16
Даниэле Бартолини
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
23
Эмерсон
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Остались в запасе
12
Мусса Коне
ЦП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
16
Даниэле Бартолини
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
23
Эмерсон
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Аталанта - Ливорно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Ливорно
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Ливорно»
2016.08.12 09:58
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+