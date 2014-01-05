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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ливорно
Фиорентина - Ливорно: обзор матча 05 января 2014
Фиорентина
05.01.2014, воскресенье, 21:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Ливорно
66'
Гонсало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ливорно
90'
+2
Замена
А. Дункан
️️️️
М. Бьяджианти
89'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
М. Бенасси
85'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
84'
Замена
И. Эмегара
️️️️
Ф. Чеккерини
Желтая карточка
Гонсало
81'
Замена
М. Амброзини
️️️️
Б. Валеро
81'
76'
Желтая карточка
А. Луччи
Замена
Ридер
️️️️
Д. Росси
71'
69'
Желтая карточка
Л. Ринаудо
ГОЛ! 1:0!
Гонсало
Пас отдал
Б. Валеро
66'
Замена
Хоакин
️️️️
Й. Иличич
62'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
54'
45'
Желтая карточка
Паулиньо
41'
Желтая карточка
Н. Валентини
Желтая карточка
А. Аквилани
36'
Желтая карточка
Й. Иличич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Андреа Луччи
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Лука Белингери
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-5-2
33
Нето
2
Гонсало
15
Савич
14
Ронкалья
11
Варгас
20
Аквилани
6
Валеро
7
Писарро
7
Куадрадо
72
Иличич
25
Росси
4-5-1
22
Барди
15
Мбайе
33
Ринаудо
4
Валентини
11
Чеккерини
10
Луччи
27
Бьяджианти
24
Бенасси
19
Греко
28
Скьяттарелла
9
Паулиньо
6
Валеро
90
Амброзини
90
Амброзини
6
Валеро
72
Иличич
17
Хоакин
17
Хоакин
72
Иличич
25
Росси
10
Ридер
10
Ридер
25
Росси
27
Бьяджианти
32
Дункан
32
Дункан
27
Бьяджианти
11
Чеккерини
11
Эмегара
11
Эмегара
11
Чеккерини
24
Бенасси
26
Силигарди
26
Силигарди
24
Бенасси
Остались в запасе
Фиорентина
Ливорно
9
Анте Ребич
ЛВ
78
Густаво Мунуа
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
7
Лука Белингери
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
78
Густаво Мунуа
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Остались в запасе
7
Лука Белингери
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Фиорентина - Ливорно
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Артемио Франки
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