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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Ливорно
Кальяри - Ливорно: обзор матча 16 февраля 2014
Кальяри
16.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 2
Завершен
Ливорно
64'
Нене
44'
Эмерсон
53'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Ливорно
90'
Красная карточка
М. Бенасси
Желтая карточка
А. Экдаль
90'
85'
Вторая желтая
Ф. Чеккерини
Замена
М. Пинилья
️️️️
Н. Мурру
85'
78'
Желтая карточка
М. Бьяджианти
76'
Желтая карточка
Ф. Барди
76'
Замена
Л. Греко
️️️️
А. Дункан
75'
Желтая карточка
И. Мбайе
Красная карточка
Д. Конти
71'
Желтая карточка
А. Коссу
70'
67'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
И. Эмегара
ГОЛ! 1:2!
Нене
Пас отдал
Г. Перицо
64'
Замена
Адриан
️️️️
М. Сау
63'
Желтая карточка
В. Аврамов
56'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Д. Дессена
56'
53'
ГОЛ! 0:2!
Паулиньо
44'
ГОЛ! 0:1!
Эмерсон
Пас отдал
М. Бенасси
33'
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
А. Луччи
28'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
0
Алессандро Бастрини
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-3-1-2
1
Аврамов
29
Мурру
13
Россеттини
4
Дель Фабро
24
Перицо
5
Конти
8
Экдаль
27
Дессена
7
Коссу
7
Нене
25
Сау
3-2-3-2
22
Барди
35
Кода
23
Эмерсон
11
Чеккерини
15
Мбайе
15
Месба
24
Бенасси
32
Дункан
10
Луччи
9
Паулиньо
11
Эмегара
25
Сау
37
Адриан
37
Адриан
25
Сау
29
Мурру
51
Пинилья
51
Пинилья
29
Мурру
27
Дессена
8
Ибарбо
8
Ибарбо
27
Дессена
10
Луччи
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
10
Луччи
32
Дункан
19
Греко
19
Греко
32
Дункан
11
Эмегара
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
11
Эмегара
Остались в запасе
Кальяри
Ливорно
0
Алессандро Бастрини
ЦЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
Главный тренер
Диего Лопес
29
Мигель Борха
ЦФ
14
Джонни Москера
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
Остались в запасе
0
Алессандро Бастрини
ЦЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
Остались в запасе
29
Мигель Борха
ЦФ
14
Джонни Москера
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Кальяри - Ливорно
3
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Сант-Элия
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