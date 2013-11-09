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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ливорно
Интер - Ливорно: обзор матча 09 ноября 2013
Интер
09.11.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Ливорно
29'
Ф. Барди (АГ)
90+2'
Ю. Нагатомо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ливорно
Желтая карточка
Роланду
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Ю. Нагатомо
Пас отдал
М. Ковачич
90'
+2
87'
Замена
А. Ламбруги
️️️️
Д. Джемити
82'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
Замена
Х. Дзанетти
️️️️
С. Таидер
82'
74'
Желтая карточка
Паулиньо
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Ф. Гуарин
71'
65'
Замена
И. Эмегара
️️️️
Л. Силигарди
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Альварес
57'
46'
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Дункан
Желтая карточка
В. Самуэль
31'
Желтая карточка
А. Раноккия
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Барди
29'
24'
Желтая карточка
А. Дункан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
3
Джузеппе Джемити
ЛП
28
Паскуале Скьяттарелла
ОП
10
Андреа Луччи
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
26
Лука Силигарди
АП
9
Паулиньо
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Лука Белингери
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Раноккия
6
Самуэль
6
Роланду
13
Гуарин
8
Таидер
91
Камбьяссо
2
Жонатан
11
Альварес
8
Паласио
4-1-3-1-1
22
Барди
15
Мбайе
23
Эмерсон
4
Валентини
11
Чеккерини
28
Скьяттарелла
10
Луччи
32
Дункан
3
Джемити
26
Силигарди
9
Паулиньо
11
Альварес
8
Ковачич
8
Ковачич
11
Альварес
8
Таидер
4
Дзанетти
4
Дзанетти
8
Таидер
13
Гуарин
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
13
Гуарин
3
Джемити
7
Ламбруги
7
Ламбруги
3
Джемити
32
Дункан
24
Бенасси
24
Бенасси
32
Дункан
26
Силигарди
11
Эмегара
11
Эмегара
26
Силигарди
Остались в запасе
Интер
Ливорно
2
Уоллес
ЦЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
7
Лука Белингери
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Остались в запасе
7
Лука Белингери
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Интер - Ливорно
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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