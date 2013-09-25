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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Кальяри
Ливорно - Кальяри: обзор матча 25 сентября 2013
Ливорно
25.09.2013, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
23'
А. Луччи
53'
С. Ибарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Кальяри
90'
Желтая карточка
Д. Конти
85'
Желтая карточка
Г. Перицо
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
Л. Греко
83'
78'
Замена
С. Эрикссон
️️️️
А. Экдаль
Замена
А. Ламбруги
️️️️
И. Мбайе
75'
65'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Нене
60'
Замена
М. Кабрера
️️️️
Д. Дессена
Замена
Л. Белингери
️️️️
И. Эмегара
55'
53'
ГОЛ! 1:1!
С. Ибарбо
Пас отдал
Нене
36'
Желтая карточка
Д. Дессена
34'
Желтая карточка
С. Ибарбо
Желтая карточка
А. Дункан
28'
Желтая карточка
А. Луччи
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Луччи
Пас отдал
И. Эмегара
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Лука Белингери
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
9
Агим Ибраими
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
4-4-2
22
Барди
11
Чеккерини
23
Эмерсон
35
Кода
15
Мбайе
28
Скьяттарелла
19
Греко
32
Дункан
10
Луччи
9
Паулиньо
11
Эмегара
4-4-2
22
Агацци
24
Перицо
13
Россеттини
13
Астори
22
Авелар
8
Экдаль
27
Дессена
5
Конти
44
Наингголан
7
Нене
8
Ибарбо
15
Мбайе
7
Ламбруги
7
Ламбруги
15
Мбайе
11
Эмегара
7
Белингери
7
Белингери
11
Эмегара
19
Греко
33
Ринаудо
33
Ринаудо
19
Греко
8
Экдаль
26
Эрикссон
26
Эрикссон
8
Экдаль
27
Дессена
16
Кабрера
16
Кабрера
27
Дессена
7
Нене
51
Пинилья
51
Пинилья
7
Нене
Остались в запасе
Ливорно
Кальяри
14
Джонни Москера
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
9
Агим Ибраими
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
9
Агим Ибраими
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Ливорно - Кальяри
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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