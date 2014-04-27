Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Лацио
Ливорно - Лацио: обзор матча 27 апреля 2014
Ливорно
27.04.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
15'
С. Маури
51'
А. Кандрева (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Лацио
90'
Желтая карточка
Б. Перейринья
89'
Замена
Б. Переа
️️️️
Б. Кейта
Желтая карточка
Д. Месба
86'
81'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
Замена
Э. Бруцци
️️️️
Н. Валентини
79'
71'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
О. Онази
Замена
К. Пиччини
️️️️
П. Кастеллини
65'
Желтая карточка
Ф. Барди
63'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Л. Греко
53'
Желтая карточка
Л. Греко
52'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Кандрева
Желтая карточка
Л. Ринаудо
50'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Маури
Пас отдал
С. Лулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Ливорно
95
Андреа Тиритьелло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
16
Даниэле Бартолини
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
28
Элиа Бруцци
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Джозеф Минала
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
3-2-3-2
22
Барди
33
Ринаудо
23
Эмерсон
4
Валентини
7
Кастеллини
15
Месба
19
Греко
27
Бьяджианти
32
Дункан
26
Силигарди
9
Паулиньо
2-5-2-1
1
Бериша
13
Сиани
27
Цана
87
Кандрева
12
Онази
6
Билья
24
Ледесма
19
Лулич
6
Маури
25
Перейринья
17
Кейта
4
Валентини
28
Бруцци
28
Бруцци
4
Валентини
7
Кастеллини
12
Пиччини
12
Пиччини
7
Кастеллини
19
Греко
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
19
Греко
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
12
Онази
15
Гонсалес
15
Гонсалес
12
Онази
17
Кейта
34
Переа
34
Переа
17
Кейта
Остались в запасе
Ливорно
Лацио
29
Мигель Борха
ЦФ
16
Даниэле Бартолини
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
95
Андреа Тиритьелло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
25
Джозеф Минала
ЦП
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
29
Мигель Борха
ЦФ
16
Даниэле Бартолини
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
95
Андреа Тиритьелло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Остались в запасе
25
Джозеф Минала
ЦП
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Ливорно - Лацио
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
Новости команд
Все
Ливорно
Лацио
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Ливорно»
2016.08.12 09:58
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+