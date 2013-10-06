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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ливорно
Наполи - Ливорно: обзор матча 06 октября 2013
Наполи
06.10.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
4 : 0
Завершен
Ливорно
4'
Г. Пандев
26'
Г. Инлер
54'
Х. Кальехон
83'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ливорно
90'
+2
Желтая карточка
Л. Ринаудо
Замена
Д. Барити
️️️️
М. Гамшик
84'
ГОЛ! 4:0!
М. Гамшик
83'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Пандев
77'
69'
Замена
Л. Белингери
️️️️
И. Эмегара
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Х. Кальехон
68'
64'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
А. Луччи
61'
Желтая карточка
А. Луччи
ГОЛ! 3:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Г. Пандев
54'
53'
Замена
К. Пиччини
️️️️
Л. Греко
ГОЛ! 2:0!
Г. Инлер
Пас отдал
Д. Мертенс
26'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пандев
Пас отдал
Д. Мертенс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
13
Давиде Барити
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Лука Белингери
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-4-3
25
Рейна
3
Бритос
6
Фернандес
27
Место
7
Армеро
17
Гамшик
85
Бехрами
88
Инлер
7
Кальехон
21
Пандев
10
Мертенс
4-4-2
22
Барди
15
Мбайе
33
Ринаудо
11
Чеккерини
35
Кода
19
Греко
28
Скьяттарелла
10
Луччи
32
Дункан
9
Паулиньо
11
Эмегара
17
Гамшик
13
Барити
13
Барити
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Инсинье
7
Кальехон
21
Пандев
91
Сапата
91
Сапата
21
Пандев
11
Эмегара
7
Белингери
7
Белингери
11
Эмегара
19
Греко
12
Пиччини
12
Пиччини
19
Греко
10
Луччи
26
Силигарди
26
Силигарди
10
Луччи
Остались в запасе
Наполи
Ливорно
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
29
Мигель Борха
ЦФ
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Остались в запасе
29
Мигель Борха
ЦФ
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Наполи - Ливорно
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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