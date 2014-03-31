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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Интер
Ливорно - Интер: обзор матча 31 марта 2014
Ливорно
31.03.2014, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 2
Завершен
Интер
54'
Паулиньо
85'
И. Эмегара
37'
Эрнанес
45'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Интер
87'
Желтая карточка
Р. Ботта
86'
Замена
Р. Ботта
️️️️
Р. Альварес
ГОЛ! 2:2!
И. Эмегара
85'
81'
Желтая карточка
В. Самуэль
80'
Замена
Х. Дзанетти
️️️️
Жонатан
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Л. Греко
73'
Желтая карточка
П. Кастеллини
70'
70'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Эрнанес
Замена
И. Эмегара
️️️️
И. Бельфодиль
55'
Замена
А. Дункан
️️️️
Эмерсон
55'
ГОЛ! 1:2!
Паулиньо
Пас отдал
Л. Греко
54'
45'
ГОЛ! 0:2!
Р. Паласио
Пас отдал
Жонатан
37'
ГОЛ! 0:1!
Эрнанес
Пас отдал
М. Икарди
20'
Желтая карточка
Эрнанес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Джонни Москера
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
3-2-3-2
22
Барди
7
Кастеллини
23
Эмерсон
4
Валентини
15
Месба
15
Мбайе
27
Бьяджианти
19
Греко
24
Бенасси
9
Паулиньо
19
Бельфодиль
4-4-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
Роланду
6
Самуэль
15
Жуан
2
Жонатан
11
Альварес
8
Кузманович
10
Эрнанес
8
Паласио
9
Икарди
23
Эмерсон
32
Дункан
32
Дункан
23
Эмерсон
19
Греко
26
Силигарди
26
Силигарди
19
Греко
19
Бельфодиль
11
Эмегара
11
Эмегара
19
Бельфодиль
10
Эрнанес
13
Гуарин
13
Гуарин
10
Эрнанес
11
Альварес
11
Ботта
11
Ботта
11
Альварес
2
Жонатан
4
Дзанетти
4
Дзанетти
2
Жонатан
Остались в запасе
Ливорно
Интер
14
Джонни Москера
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Ливорно - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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