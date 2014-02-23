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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Верона
Ливорно - Верона: обзор матча 23 февраля 2014
Ливорно
23.02.2014, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 3
Завершен
Верона
72'
Паулиньо
73'
Л. Греко
34'
Б. Янкович
44'
Ромуло
45+1'
Л. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Верона
Желтая карточка
А. Кода
90'
+3
Замена
Д. Москера
️️️️
И. Мбайе
90'
+1
84'
Замена
Хуанито
️️️️
Б. Янкович
83'
Замена
М. Донати
️️️️
Ромуло
82'
Желтая карточка
Д. Сала
79'
Замена
Д. Сала
️️️️
Х. Итурбе
Желтая карточка
Л. Греко
74'
ГОЛ! 2:3!
Л. Греко
Пас отдал
И. Эмегара
73'
ГОЛ! 1:3!
Паулиньо
Пас отдал
Д. Джемити
72'
Желтая карточка
Д. Джемити
70'
Замена
Н. Валентини
️️️️
Л. Ринаудо
62'
56'
Желтая карточка
Л. Тони
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
П. Кастеллини
46'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Тони
44'
ГОЛ! 0:2!
Ромуло
Пас отдал
Л. Тони
Желтая карточка
Эмерсон
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
Б. Янкович
Пас отдал
М. Альбертацци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
49
Ромуло
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Джонни Москера
ЦП
16
Даниэле Бартолини
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Верона
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-2-2-2
22
Барди
35
Кода
33
Ринаудо
23
Эмерсон
15
Месба
15
Мбайе
32
Дункан
19
Греко
9
Паулиньо
11
Эмегара
4-3-1-2
77
Рафаэль
29
Каччиаторе
25
Маркес Пинто
18
Морас
6
Альбертацци
77
Маркиньо
49
Ромуло
33
Донадель
11
Итурбе
7
Янкович
18
Тони
15
Мбайе
14
Москера
14
Москера
15
Мбайе
33
Ринаудо
4
Валентини
4
Валентини
33
Ринаудо
7
Кастеллини
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
7
Кастеллини
11
Итурбе
7
Сала
7
Сала
11
Итурбе
49
Ромуло
5
Донати
5
Донати
49
Ромуло
7
Янкович
21
Хуанито
21
Хуанито
7
Янкович
Остались в запасе
Ливорно
Верона
29
Мигель Борха
ЦФ
16
Даниэле Бартолини
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
29
Мигель Борха
ЦФ
16
Даниэле Бартолини
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
Остались в запасе
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Ливорно - Верона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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