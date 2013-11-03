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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Аталанта
Ливорно - Аталанта: обзор матча 03 ноября 2013
Ливорно
03.11.2013, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
11'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Аталанта
87'
Желтая карточка
К. Раймонди
85'
Замена
Г. Марилунго
️️️️
М. Моралес
Желтая карточка
Л. Ринаудо
79'
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Греко
78'
77'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Замена
И. Эмегара
️️️️
Л. Силигарди
70'
62'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
К. Дель Гроссо
Замена
К. Пиччини
️️️️
Д. Джемити
61'
57'
Желтая карточка
М. Моралес
Желтая карточка
А. Кода
45'
+1
39'
Замена
Д. Базелли
️️️️
М. Ливайя
35'
Вторая желтая
К. Кармона
Желтая карточка
Л. Греко
28'
18'
Желтая карточка
К. Кармона
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
Пас отдал
Л. Греко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Андреа Луччи
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
3-2-2-2
22
Барди
33
Ринаудо
11
Чеккерини
35
Кода
3
Джемити
15
Мбайе
10
Луччи
19
Греко
9
Паулиньо
26
Силигарди
4-4-2
47
Консильи
5
Скалони
77
Раймонди
2
Канини
36
Дель Гроссо
8
Мильяччо
10
Моралес
8
Чигарини
14
Кармона
19
Денис
10
Ливайя
3
Джемити
12
Пиччини
12
Пиччини
3
Джемити
19
Греко
32
Дункан
32
Дункан
19
Греко
26
Силигарди
11
Эмегара
11
Эмегара
26
Силигарди
10
Ливайя
33
Базелли
33
Базелли
10
Ливайя
36
Дель Гроссо
91
Де Лука
91
Де Лука
36
Дель Гроссо
10
Моралес
19
Марилунго
19
Марилунго
10
Моралес
Остались в запасе
Ливорно
Аталанта
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
29
Мигель Борха
ЦФ
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
29
Мигель Борха
ЦФ
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Остались в запасе
12
Мусса Коне
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Ливорно - Аталанта
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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