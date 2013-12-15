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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ливорно
Лацио - Ливорно: обзор матча 15 декабря 2013
Лацио
15.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ливорно
19'
М. Клозе
26'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ливорно
Замена
М. Сиани
️️️️
А. Диас
80'
74'
Желтая карточка
А. Дункан
Желтая карточка
Ш. Раду
66'
Замена
Б. Переа
️️️️
Эдерсон
65'
64'
Замена
И. Эмегара
️️️️
Л. Силигарди
55'
Желтая карточка
Л. Греко
46'
Замена
Н. Валентини
️️️️
А. Кода
46'
Замена
Л. Греко
️️️️
И. Мбайе
Замена
Д. Бьява
️️️️
Л. Цана
46'
45'
+1
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
43'
Желтая карточка
А. Луччи
Желтая карточка
Эрнанес
32'
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
19'
5'
Желтая карточка
А. Кода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
7
Лука Белингери
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
4-5-1
22
Маркетти
3
Андре Диас
26
Раду
27
Цана
25
Конко
19
Лулич
10
Эдерсон
10
Эрнанес
6
Билья
87
Кандрева
11
Клозе
4-4-2
22
Барди
15
Мбайе
11
Чеккерини
35
Кода
23
Эмерсон
28
Скьяттарелла
27
Бьяджианти
10
Луччи
32
Дункан
9
Паулиньо
26
Силигарди
27
Цана
20
Бьява
20
Бьява
27
Цана
3
Андре Диас
13
Сиани
13
Сиани
3
Андре Диас
10
Эдерсон
34
Переа
34
Переа
10
Эдерсон
35
Кода
4
Валентини
4
Валентини
35
Кода
15
Мбайе
19
Греко
19
Греко
15
Мбайе
26
Силигарди
11
Эмегара
11
Эмегара
26
Силигарди
Остались в запасе
Лацио
Ливорно
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
14
Джонни Москера
ЦП
7
Лука Белингери
ЦП
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
7
Лука Белингери
ЦП
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Лацио - Ливорно
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
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