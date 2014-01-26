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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Сассуоло
Ливорно - Сассуоло: обзор матча 26 января 2014
Ливорно
26.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 1
Завершен
Сассуоло
4'
Л. Греко
11'
Паулиньо
26'
М. Бенасси
28'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Сассуоло
77'
Замена
Р. Циглер
️️️️
А. Лонги
75'
Желтая карточка
Л. Антеи
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Греко
74'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
И. Эмегара
70'
65'
Желтая карточка
Т. Манфредини
64'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Н. Сансоне
54'
Желтая карточка
Д. Бьондини
52'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Р. Чибса
46'
Желтая карточка
С. Дзадза
Желтая карточка
Л. Греко
45'
+1
Желтая карточка
А. Кода
35'
Желтая карточка
Ф. Барди
28'
28'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Берарди
ГОЛ! 3:0!
М. Бенасси
Пас отдал
И. Эмегара
26'
15'
Желтая карточка
А. Рози
ГОЛ! 2:0!
Паулиньо
Пас отдал
И. Мбайе
11'
9'
Желтая карточка
Д. Берарди
ГОЛ! 1:0!
Л. Греко
Пас отдал
М. Бенасси
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Джонни Москера
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Сассуоло
34
Симоне Перилли
ВР
22
Альберто Помини
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
3-2-3-2
22
Барди
35
Кода
23
Эмерсон
11
Чеккерини
7
Кастеллини
15
Мбайе
24
Бенасси
19
Греко
10
Луччи
9
Паулиньо
11
Эмегара
3-2-2-2-1
25
Пеголо
17
Манфредини
51
Антеи
4
Марроне
20
Рози
3
Лонги
13
Чибса
8
Бьондини
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
19
Греко
32
Дункан
32
Дункан
19
Греко
11
Эмегара
26
Силигарди
26
Силигарди
11
Эмегара
3
Лонги
3
Циглер
3
Циглер
3
Лонги
11
Сансоне
17
Фариас
17
Фариас
11
Сансоне
13
Чибса
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
13
Чибса
Остались в запасе
Ливорно
Сассуоло
14
Джонни Москера
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Ливорно - Сассуоло
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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