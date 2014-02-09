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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Дженоа
Ливорно - Дженоа: обзор матча 09 февраля 2014
Ливорно
09.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
10'
Л. Антонелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Дженоа
Замена
М. Борха
️️️️
И. Эмегара
87'
83'
Желтая карточка
С. Стураро
75'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
75'
Замена
Кабрал
️️️️
Л. Антонини
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Греко
71'
61'
Замена
С. Стураро
️️️️
П. Де Челье
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Паулиньо
56'
Желтая карточка
К. Пиччини
55'
50'
Замена
М. Мотта
️️️️
Ш. Врсалько
45'
Желтая карточка
Д. Портанова
Желтая карточка
Л. Греко
41'
Желтая карточка
Д. Месба
32'
Желтая карточка
А. Кода
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Антонелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Андреа Луччи
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Матузалем
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Дженоа
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
88
Кабрал
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
3-2-3-2
22
Барди
35
Кода
23
Эмерсон
11
Чеккерини
15
Месба
12
Пиччини
10
Луччи
19
Греко
24
Бенасси
11
Эмегара
9
Паулиньо
3-2-2-2
1
Перин
8
Бурдиссо
90
Портанова
13
Антонелли
24
Врсалько
7
Антонини
91
Бертолаччи
27
Матузалем
19
Джилардино
11
Конате
11
Эмегара
29
Мигель Борха
29
Мигель Борха
11
Эмегара
19
Греко
32
Дункан
32
Дункан
19
Греко
9
Паулиньо
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
9
Паулиньо
24
Врсалько
16
Мотта
16
Мотта
24
Врсалько
29
Де Челье
27
Стураро
27
Стураро
29
Де Челье
7
Антонини
88
Кабрал
88
Кабрал
7
Антонини
Остались в запасе
Ливорно
Дженоа
14
Джонни Москера
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
Остались в запасе
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ливорно - Дженоа
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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