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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Наполи
Ливорно - Наполи: обзор матча 02 марта 2014
Ливорно
02.03.2014, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
39'
П. Рейна (АГ)
32'
Д. Мертенс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Наполи
90'
+2
Желтая карточка
К. Маджо
Замена
П. Кастеллини
️️️️
Паулиньо
90'
+1
85'
Желтая карточка
М. Бритос
82'
Замена
Д. Сапата
️️️️
М. Гамшик
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Греко
82'
Замена
И. Эмегара
️️️️
И. Бельфодиль
77'
70'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
И. Мбайе
64'
Желтая карточка
М. Бенасси
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Рейна
39'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Мертенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Джонни Москера
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
13
Давиде Барити
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-2-3-2
22
Барди
35
Кода
23
Эмерсон
11
Чеккерини
15
Месба
15
Мбайе
24
Бенасси
27
Бьяджианти
19
Греко
9
Паулиньо
19
Бельфодиль
3-4-3
25
Рейна
6
Фернандес
3
Бритос
13
Гулам
11
Маджо
17
Гамшик
21
Жоржиньо
88
Инлер
7
Кальехон
10
Мертенс
21
Пандев
9
Паулиньо
7
Кастеллини
7
Кастеллини
9
Паулиньо
19
Греко
32
Дункан
32
Дункан
19
Греко
19
Бельфодиль
11
Эмегара
11
Эмегара
19
Бельфодиль
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
17
Гамшик
91
Сапата
91
Сапата
17
Гамшик
Остались в запасе
Ливорно
Наполи
29
Мигель Борха
ЦФ
14
Джонни Москера
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
13
Давиде Барити
ЦП
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
29
Мигель Борха
ЦФ
14
Джонни Москера
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Остались в запасе
13
Давиде Барити
ЦП
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ливорно - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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