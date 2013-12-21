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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Удинезе
Ливорно - Удинезе: обзор матча 21 декабря 2013
Ливорно
21.12.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
32'
Л. Силигарди
11'
Н. Лопес
65'
Т. Арто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Удинезе
80'
Желтая карточка
Т. Арто
Желтая карточка
Эмерсон
79'
76'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
А. Ди Натале
Замена
И. Мбайе
️️️️
Ф. Чеккерини
76'
Замена
И. Эмегара
️️️️
А. Ламбруги
71'
65'
ГОЛ! 1:2!
Т. Арто
63'
Замена
Г. Силва
️️️️
М. Домицци
Замена
Н. Валентини
️️️️
А. Кода
59'
56'
Замена
Д. Пинци
️️️️
А. Лаццари
ГОЛ! 1:1!
Л. Силигарди
Пас отдал
Паулиньо
32'
17'
Желтая карточка
А. Лаццари
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Лопес
Желтая карточка
А. Кода
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
25
Аллан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
14
Джонни Москера
ЦП
7
Лука Белингери
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
70
Майкосуэл
ЦФ
4-4-2
22
Барди
7
Ламбруги
11
Чеккерини
23
Эмерсон
35
Кода
27
Бьяджианти
28
Скьяттарелла
10
Луччи
19
Греко
26
Силигарди
9
Паулиньо
3-2-2-1-2
23
Бркич
28
Арто
6
Домицци
5
Данило
8
Баста
3
Дуглас Сантос
10
Лаццари
25
Аллан
37
Перейра
11
Лопес
10
Ди Натале
35
Кода
4
Валентини
4
Валентини
35
Кода
11
Чеккерини
15
Мбайе
15
Мбайе
11
Чеккерини
7
Ламбруги
11
Эмегара
11
Эмегара
7
Ламбруги
6
Домицци
11
Силва
11
Силва
6
Домицци
10
Лаццари
3
Пинци
3
Пинци
10
Лаццари
10
Ди Натале
8
Фернандеш
8
Фернандеш
10
Ди Натале
Остались в запасе
Ливорно
Удинезе
29
Мигель Борха
ЦФ
14
Джонни Москера
ЦП
7
Лука Белингери
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
5
Налдо
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
29
Мигель Борха
ЦФ
14
Джонни Москера
ЦП
7
Лука Белингери
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Остались в запасе
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
5
Налдо
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Ливорно - Удинезе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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