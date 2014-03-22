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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Ливорно
Торино - Ливорно: обзор матча 22 марта 2014
Торино
22.03.2014, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 1
Завершен
Ливорно
25'
Ч. Иммобиле
60'
Ч. Иммобиле
67'
Ч. Иммобиле
89'
Л. Силигарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Ливорно
89'
ГОЛ! 3:1!
Л. Силигарди
Замена
А. Гацци
️️️️
Д. Вивес
81'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Ч. Иммобиле
77'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Черчи
73'
70'
Замена
М. Бенасси
️️️️
М. Бьяджианти
ГОЛ! 3:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Я. Куртич
67'
66'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Л. Греко
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
О. Эль-Каддури
60'
45'
Желтая карточка
Д. Месба
30'
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
Эмерсон
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ч. Бово
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
16
Даниэле Бартолини
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
83
Бово
15
Глик
52
Максимович
24
Моретти
36
Дармиан
27
Куртич
5
Вивес
7
Эль-Каддури
7
Черчи
9
Иммобиле
3-2-3-2
22
Барди
7
Кастеллини
11
Чеккерини
23
Эмерсон
12
Пиччини
15
Месба
27
Бьяджианти
19
Греко
32
Дункан
9
Паулиньо
19
Бельфодиль
9
Иммобиле
77
Тахцидис
77
Тахцидис
9
Иммобиле
5
Вивес
14
Гацци
14
Гацци
5
Вивес
7
Черчи
69
Меджиорини
69
Меджиорини
7
Черчи
23
Эмерсон
33
Ринаудо
33
Ринаудо
23
Эмерсон
27
Бьяджианти
24
Бенасси
24
Бенасси
27
Бьяджианти
19
Греко
26
Силигарди
26
Силигарди
19
Греко
Остались в запасе
Торино
Ливорно
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
14
Джонни Москера
ЦП
16
Даниэле Бартолини
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
16
Даниэле Бартолини
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Торино - Ливорно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Стадио Олимпико
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