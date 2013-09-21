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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ливорно
Дженоа - Ливорно: обзор матча 21 сентября 2013
Дженоа
21.09.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ливорно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ливорно
Желтая карточка
А. Стоян
90'
+1
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
А. Гамберини
88'
86'
Замена
Эмерсон
️️️️
Л. Ринаудо
Замена
А. Стоян
️️️️
Матузалем
72'
70'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
И. Эмегара
Желтая карточка
А. Джилардино
62'
Замена
И. Кофи
️️️️
Ф. Лоди
55'
Желтая карточка
Т. Манфредини
50'
38'
Желтая карточка
Паулиньо
26'
Замена
А. Дункан
️️️️
М. Бьяджианти
Желтая карточка
Ф. Лоди
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
27
Матузалем
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Лука Белингери
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
5
Гамберини
17
Манфредини
90
Портанова
7
Антонини
24
Врсалько
10
Лоди
27
Матузалем
8
Бьондини
19
Джилардино
16
Калайо
4-4-2
22
Барди
15
Мбайе
33
Ринаудо
11
Чеккерини
35
Кода
28
Скьяттарелла
10
Луччи
19
Греко
27
Бьяджианти
9
Паулиньо
11
Эмегара
5
Гамберини
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
5
Гамберини
10
Лоди
5
Кофи
5
Кофи
10
Лоди
27
Матузалем
8
Стоян
8
Стоян
27
Матузалем
33
Ринаудо
23
Эмерсон
23
Эмерсон
33
Ринаудо
27
Бьяджианти
32
Дункан
32
Дункан
27
Бьяджианти
11
Эмегара
26
Силигарди
26
Силигарди
11
Эмегара
Остались в запасе
Дженоа
Ливорно
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
7
Лука Белингери
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Остались в запасе
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
7
Лука Белингери
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Дженоа - Ливорно
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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