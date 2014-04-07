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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Ливорно
Ювентус - Ливорно: обзор матча 07 апреля 2014
Ювентус
07.04.2014, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Ливорно
30'
Ф. Льоренте
33'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Ливорно
Замена
С. Падоин
️️️️
П. Погба
83'
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ф. Льоренте
77'
75'
Замена
Д. Москера
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Тевес
65'
62'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
И. Эмегара
58'
Замена
К. Пиччини
️️️️
Ф. Чеккерини
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
А. Пирло
33'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
30'
25'
Желтая карточка
П. Кастеллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
7
Паоло Кастеллини
ЦЗ
15
Джамел Месба
ЛП
27
Марко Бьяджианти
ОП
24
Марко Бенасси
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Федерико Чеккерини
ПП
26
Лука Силигарди
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Ливорно
95
Андреа Тиритьелло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
16
Даниэле Бартолини
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-1-4-2
1
Буффон
4
Касерес
19
Бонуччи
14
Кьеллини
21
Пирло
27
Асамоа
8
Погба
10
Маркизио
2
Лихтштайнер
12
Льоренте
32
Тевес
3-2-3-2
22
Барди
35
Кода
4
Валентини
7
Кастеллини
27
Бьяджианти
24
Бенасси
11
Чеккерини
32
Дункан
15
Месба
11
Эмегара
26
Силигарди
8
Погба
19
Падоин
19
Падоин
8
Погба
12
Льоренте
9
Вучинич
9
Вучинич
12
Льоренте
32
Тевес
21
Джовинко
21
Джовинко
32
Тевес
27
Бьяджианти
14
Москера
14
Москера
27
Бьяджианти
11
Чеккерини
12
Пиччини
12
Пиччини
11
Чеккерини
11
Эмегара
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
11
Эмегара
Остались в запасе
Ювентус
Ливорно
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
16
Даниэле Бартолини
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
95
Андреа Тиритьелло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
19
Леандро Греко
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниэле Бартолини
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
95
Андреа Тиритьелло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
19
Леандро Греко
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ювентус - Ливорно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 20:55 (прямая)
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