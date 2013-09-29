Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Ливорно
Верона - Ливорно: обзор матча 29 сентября 2013
Верона
29.09.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ливорно
40'
Х. Итурбе
74'
Жоржиньо (П)
45+1'
Л. Ринаудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Ливорно
Желтая карточка
Х. Итурбе
88'
Замена
С. Ланер
️️️️
Х. Итурбе
88'
77'
Замена
Л. Белингери
️️️️
Л. Греко
Желтая карточка
Жоржиньо
75'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Жоржиньо
74'
72'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
64'
Замена
И. Эмегара
️️️️
Л. Силигарди
59'
Замена
А. Дункан
️️️️
Эмерсон
Замена
М. Донати
️️️️
Э. Халлфредссон
54'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Л. Ринаудо
Пас отдал
Л. Греко
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
45'
ГОЛ! 1:0!
Х. Итурбе
40'
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
В. Морас
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Верона
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Лука Белингери
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
4-3-2-1
77
Рафаэль
33
Агостини
29
Каччиаторе
18
Морас
32
Гонсалес
20
Халлфредссон
21
Жоржиньо
49
Ромуло
21
Хуанито
11
Итурбе
18
Тони
3-2-3-2
22
Барди
23
Эмерсон
35
Кода
11
Чеккерини
7
Ламбруги
33
Ринаудо
28
Скьяттарелла
19
Греко
10
Луччи
26
Силигарди
9
Паулиньо
18
Морас
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
18
Морас
11
Итурбе
4
Ланер
4
Ланер
11
Итурбе
20
Халлфредссон
5
Донати
5
Донати
20
Халлфредссон
19
Греко
7
Белингери
7
Белингери
19
Греко
23
Эмерсон
32
Дункан
32
Дункан
23
Эмерсон
26
Силигарди
11
Эмегара
11
Эмегара
26
Силигарди
Остались в запасе
Верона
Ливорно
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
14
Джонни Москера
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Остались в запасе
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Верона - Ливорно
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Верона
Ливорно
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Ливорно»
2016.08.12 09:58
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+