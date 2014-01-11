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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Парма
Ливорно - Парма: обзор матча 11 января 2014
Ливорно
11.01.2014, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 3
Завершен
Парма
2'
Р. Палладино
86'
Амаури
90+2'
Амаури (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Парма
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Амаури
86'
ГОЛ! 0:2!
Амаури
83'
Замена
Г. Палетта
️️️️
Р. Палладино
76'
Замена
В. Гаргано
️️️️
А. Аква
Замена
И. Эмегара
️️️️
К. Пиччини
76'
69'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Д. Биабиани
Замена
А. Дункан
️️️️
И. Мбайе
63'
Желтая карточка
И. Мбайе
50'
30'
Желтая карточка
А. Лукарелли
Замена
Л. Силигарди
️️️️
М. Бьяджианти
25'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Палладино
Пас отдал
Д. Биабиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
7
Лука Белингери
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
21
Мори Коне
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
3-2-4-1
22
Барди
33
Ринаудо
23
Эмерсон
11
Чеккерини
12
Пиччини
15
Мбайе
24
Бенасси
19
Греко
10
Луччи
27
Бьяджианти
9
Паулиньо
4-3-3
83
Миранте
20
Рози
6
Лукарелли
3
Мендеш
18
Гобби
32
Маркьонни
18
Аква
16
Пароло
14
Биабиани
11
Амаури
17
Палладино
15
Мбайе
32
Дункан
32
Дункан
15
Мбайе
12
Пиччини
11
Эмегара
11
Эмегара
12
Пиччини
27
Бьяджианти
26
Силигарди
26
Силигарди
27
Бьяджианти
17
Палладино
29
Палетта
29
Палетта
17
Палладино
18
Аква
5
Гаргано
5
Гаргано
18
Аква
14
Биабиани
11
Сансоне
11
Сансоне
14
Биабиани
Остались в запасе
Ливорно
Парма
29
Мигель Борха
ЦФ
14
Джонни Москера
ЦП
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
7
Лука Белингери
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
21
Мори Коне
ЦЗ
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
29
Мигель Борха
ЦФ
14
Джонни Москера
ЦП
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
7
Лука Белингери
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
Остались в запасе
21
Мори Коне
ЦЗ
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Ливорно - Парма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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