Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
4
5
11
6
3
2
1
8
6
2
11
6
2
0
4
6
8
-2
6
6
1
2
3
4
9
-5
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
12
8
4
12
6
3
1
2
15
9
6
10
6
2
1
3
8
10
-2
7
6
0
3
3
5
13
-8
3
Группа C
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
13
8
5
12
6
3
1
2
7
6
1
10
6
1
3
2
7
7
0
6
6
1
2
3
8
14
-6
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
8
6
2
11
6
3
1
2
6
5
1
10
6
2
2
2
11
7
4
8
6
0
3
3
3
10
-7
3
Группа E
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
5
5
13
6
3
2
1
8
6
2
11
6
3
0
3
10
7
3
9
6
0
1
5
2
12
-10
1
Группа F
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
4
8
13
6
4
0
2
7
4
3
12
6
2
0
4
4
12
-8
6
6
1
1
4
3
6
-3
4
Группа G
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
9
2
7
18
6
3
0
3
8
6
2
9
6
2
0
4
9
10
-1
6
6
1
0
5
1
9
-8
3
Группа H
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
8
3
5
15
6
2
2
2
5
6
-1
8
6
1
2
3
4
5
-1
5
6
0
4
2
3
6
-3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
13
3
10
15
6
3
0
3
7
9
-2
9
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
1
4
5
11
-6
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
3
11
13
6
3
2
1
10
8
2
11
6
2
1
3
6
11
-5
7
6
1
0
5
6
14
-8
3
Группа K
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
8
3
5
14
6
3
1
2
7
4
3
10
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
0
5
4
10
-6
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
1
2
1
5
-4
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
4
3
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
0
2
1
3
7
-4
2
Группа 2
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
1
1
3
2
1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
9
6
3
3
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
0
1
7
4
3
6
3
0
1
2
1
6
-5
1
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
1
2
-1
3
Группа 6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа 7
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
3
2
1
4
3
0
2
1
1
2
-1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
4
3
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
1
7
7
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
5
7
-2
3
Группа 10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
3
0
3
9
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
1
4
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
0
2
8
7
1
3
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 2
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
1
2
2
8
-6
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
2
0
2
1
1
5
3
0
2
1
2
7
-5
2
Группа 4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
2
1
1
6
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
1
3
9
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
6
6
0
3
3
1
0
2
1
2
-1
3
Группа 7
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
3
0
3
9
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
2
2
6
3
2
0
1
3
6
-3
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
0
3
2
8
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
2
4
6
3
1
2
0
6
4
2
5
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
0
2
3
3
0
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
0
5
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире