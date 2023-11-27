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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
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Новости сборной Кубы по футболу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Тренер:
Юниэлис Кастильо
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Дебютант сборной России рассказал о мотивации играть за команду
2023.11.27 10:17
В РФС объяснили, почему сборная Кубы приехала на матч с Россией без бутс
2023.11.26 14:07
3
Матч с Кубой внесут в Книгу рекордов России
2023.11.24 12:14
Вратарь Кубы восхитился игроком сборной России: «То, что он делает с мячом – магия»
2023.11.23 15:06
6
Агент Селюк: «Матч Россия – Куба был политическим»
2023.11.23 10:54
2
Валуев оценил пользу от матча Россия – Куба
2023.11.23 09:26
2
Вратарь Кубы ответил, кто сильнее – Россия или Уругвай
2023.11.22 17:48
15
Стало известно, соперников какого уровня пообещал РФС игрокам сборной России в 2024 году
2023.11.22 12:23
3
Волгоград может принять финал Кубка или Суперкубок России в следующем году
2023.11.22 11:53
Стали известны слова Карпина в раздевалке сборной России после игры с Кубой
2023.11.22 11:42
7
Видео
Андрея Мостового перепутали с Александром Мостовым: «Не знаю, радоваться или...»
2023.11.22 01:26
Канчельскис оценил победу сборной России над Кубой
2023.11.21 23:47
Видео
Игрок сборной Кубы не обменялся футболками с Миранчуком: «У нас их мало»
2023.11.21 17:59
4
Мостовой высказался о дебютном голе спартаковца Пруцева за сборную России, упомянув Абаскаля
2023.11.21 16:27
Сборная России установила уникальный рекорд
2023.11.21 14:33
3
Дюков выступил перед сборной России после разгрома Кубы
2023.11.21 13:58
Куба потерпела от России самое крупное поражение в истории, повторив неудачу ЧМ-1938
2023.11.21 13:41
В Ассоциации футбола Кубы назвали позитивный итог матча с Россией
2023.11.21 13:21
Червиченко — о матче Россия — Куба: «Неприятный привкус от этой победы»
2023.11.21 13:10
5
Сильянов сказал, какому игроку посвятил забитый Кубе гол
2023.11.21 12:10
Ловчев отметил трех игроков в сборной России после матча с Кубой
2023.11.21 11:34
5
Наставник сборной Кубы оценил вероятность ответного матча с Россией
2023.11.21 11:14
1
В РФС сказали, кому была посвящена песня «Валера» после матча Россия — Куба
2023.11.21 10:03
Карпин оценил игру Кривцова и Черникова в матче с Кубой
2023.11.21 09:52
Матч Россия — Куба поставил рекорд посещаемости «Волгоград Арены» за пять лет
2023.11.21 09:15
3
Бубнов прокомментировал матч Россия — Куба: «Выделить из наших игроков некого»
2023.11.21 07:45
11
Губерниев отреагировал на результат матча Россия – Куба
2023.11.21 00:05
5
Экс-гендиректор «Спартака»: «Почему Франция кладет 14 мячей, а мы нет?»
2023.11.20 23:49
1
«Рады такому опыту»: тренер сборной Кубы – о поражении 0:8 от России
2023.11.20 23:41
Быстров охарактеризовал игру сборной России в матче с Кубой
2023.11.20 23:01
3
1
2
3
4
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