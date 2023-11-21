Бубнов прокомментировал матч Россия — Куба: «Выделить из наших игроков некого»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов сравнил соперника сборной России по товарищескому матчу, Кубу, с цирком шапито.

«Что такое Куба в футболе, до этого матча я и не знал. Готовясь к игре, выяснил, что команда участвовала в чемпионате мира в 1938 году, в 1980 году на Олимпиаде в Москве уступили команде СССР с разгромным счeтом. С тех пор прошло 43 года, за это время медведей в футбол можно научить играть. Однако всего несколько новостей в преддверии встречи натолкнули меня на мысль, что и в этот раз будет разгром.

Сборная прилетает к нам и только здесь покупает бутсы с подходящими шипами. В отличие от нас играет в официальных матчах, но здесь появляется на поле в форме без фамилий. Это ведь цирк! На этом фоне мне было просто смешно слышать мнения по поводу того, что Куба нас может перебегать. Такая чушь! Кубу с африканскими сборными перепутали, что ли?

В любом случае в Волгограде устроили настоящий футбольный праздник, трибуны были заполнены, официальные лица РФС прилетели. Гимн пели все без исключения игроки, хотя такого даже на домашнем чемпионате мира не припомню. Онопко с Кафановым пели, только Карпин демонстративно не пел. Тут, кстати, хотелось бы задать вопрос: ты почему не поeшь? Ты вообще слова гимна знаешь?

По составу тоже можно было бы поинтересоваться: зачем столько игроков вызвали? Второй состав, уверен, справился бы не хуже. Зачем Сафонова ставили? Не знаете, как он играет? Он же весь матч простоял, заболеть мог. Для чего тогда Нигматуллина приглашали? Во втором тайме могли бы всемером против такой Кубы играть – они никакие.

Возвращаясь к игре, тут можно вспомнить недавнюю встречу Франции с Гибралтаром или нашу победу над Сан-Марино со счeтом 9:0. Но у того же Сан-Марино были моменты у наших ворот, у кубинцев вообще ничего. Думаю, такую Кубу даже Гибралтар обыграл бы. Первый гол забили только на 22-й минуте! По моментам уже 10 раз можно было забить. Кузяев упустил возможность, Головин. Из вратарской не могли отличиться, по воробьям били.

Кубинцы уже к первому голу были уставшие, а во втором тайме просто встали. Тут не восемь, а 28 голов надо забивать. Выделить из наших игроков некого, а уж в составе соперника и подавно. Сборная России фактически обыграла цирк шапито из Кубы. Хочется смеяться, причeм не сквозь слeзы, а потому что просто смешно», – написал Бубнов.

Россия выиграла в товарищеском матче у Кубы в Волгограде со счетом 8:0.

Голы в составе победителей забили восемь разных футболистов.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?