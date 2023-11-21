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  • Бубнов прокомментировал матч Россия — Куба: «Выделить из наших игроков некого»

Бубнов прокомментировал матч Россия — Куба: «Выделить из наших игроков некого»

21 ноября 2023, 07:45
11

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов сравнил соперника сборной России по товарищескому матчу, Кубу, с цирком шапито.

«Что такое Куба в футболе, до этого матча я и не знал. Готовясь к игре, выяснил, что команда участвовала в чемпионате мира в 1938 году, в 1980 году на Олимпиаде в Москве уступили команде СССР с разгромным счeтом. С тех пор прошло 43 года, за это время медведей в футбол можно научить играть. Однако всего несколько новостей в преддверии встречи натолкнули меня на мысль, что и в этот раз будет разгром.

Сборная прилетает к нам и только здесь покупает бутсы с подходящими шипами. В отличие от нас играет в официальных матчах, но здесь появляется на поле в форме без фамилий. Это ведь цирк! На этом фоне мне было просто смешно слышать мнения по поводу того, что Куба нас может перебегать. Такая чушь! Кубу с африканскими сборными перепутали, что ли?

В любом случае в Волгограде устроили настоящий футбольный праздник, трибуны были заполнены, официальные лица РФС прилетели. Гимн пели все без исключения игроки, хотя такого даже на домашнем чемпионате мира не припомню. Онопко с Кафановым пели, только Карпин демонстративно не пел. Тут, кстати, хотелось бы задать вопрос: ты почему не поeшь? Ты вообще слова гимна знаешь?

По составу тоже можно было бы поинтересоваться: зачем столько игроков вызвали? Второй состав, уверен, справился бы не хуже. Зачем Сафонова ставили? Не знаете, как он играет? Он же весь матч простоял, заболеть мог. Для чего тогда Нигматуллина приглашали? Во втором тайме могли бы всемером против такой Кубы играть – они никакие.

Возвращаясь к игре, тут можно вспомнить недавнюю встречу Франции с Гибралтаром или нашу победу над Сан-Марино со счeтом 9:0. Но у того же Сан-Марино были моменты у наших ворот, у кубинцев вообще ничего. Думаю, такую Кубу даже Гибралтар обыграл бы. Первый гол забили только на 22-й минуте! По моментам уже 10 раз можно было забить. Кузяев упустил возможность, Головин. Из вратарской не могли отличиться, по воробьям били.

Кубинцы уже к первому голу были уставшие, а во втором тайме просто встали. Тут не восемь, а 28 голов надо забивать. Выделить из наших игроков некого, а уж в составе соперника и подавно. Сборная России фактически обыграла цирк шапито из Кубы. Хочется смеяться, причeм не сквозь слeзы, а потому что просто смешно», – написал Бубнов.

  • Россия выиграла в товарищеском матче у Кубы в Волгограде со счетом 8:0.
  • Голы в составе победителей забили восемь разных футболистов.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Куба Россия Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Алим Терек
1700542392
согласен
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evgevg13
1700544048
Бубнов:вроде неплохой игрок был в своё время. Но аналитик явно не от бога. Сам больше на клоуна похож со своими перлами
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моэм
1700545270
С Шапито не соглашусь ... ребята прилетели из солнечных тёплых тропиков в холод через пол мира , в другой часовой пояс , с тренером дебютантом , а против них вышел самый мощный на сегодняшний день состав России , способный "нагнуть" многих основных участников ЧЕ и ЧМ....кроме того мы не знаем многих "мелочей" , может у них сейчас предсезонка? , все ли их "звёзды" вышли на поле? , много ли вышло на уколах ?, сколько Куба выставила на поле молодых против наших "волков" ....всё это работа наших журналистов , НЕ УМЕЮЩИХ РАБОТАТЬ , зато умеющих писать про сиськи и жопы жён и бл..я дей футболистов .
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ilichkadr
1700545846
"ты почему не поeшь? Ты вообще слова гимна знаешь?" Человеку с тремя гражданствами как-то не к лицу. Будешь петь гимн Эстонии, в Испании обидятся. Уж лучше помалкивать................
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Валя Ромашина
1700547204
Полная деградация российской сборной . Еще осталось команду Сомали обыграть и дворовую команду Урюпинска .
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Ваван-Смирнов-google
1700561425
Приехали шахматисты поиграть в футбол , а наши то радовались , как дети .
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Виторио
1700566267
Ну и ладно. Вон французы кому-то 14 накидали, и никто не жалуется. А Гризманн Антоша вообще ни одного не забил.
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wlad wm--google
1700684002
Показывают дуракам шапито, а идиоты еще ходят этот цирк смотреть и хлопают. Да любая студенческая команда бы Кубу эту обыграла)))
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