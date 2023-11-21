Дюков выступил перед сборной России после разгрома Кубы

Президент РФС Александр Дюков обратился к футболистам сборной России после товарищеского матча с Кубой (8:0).

«С победой! Заключительная игра этого года. Для российского футбола и Российского футбольного союза очень важно, чтобы сборные играли.

Понятно, что у каждого игрока есть свой клуб, свой тренер, свои партеры по команде. Здесь, приезжая в сборную, у вас есть возможность работать с другим тренером, Валерием Георгиевичем. У него свое видение футбола, эта работа, мне кажется, обогащает вас, помогает многому от него научиться.

Безусловно, это важный опыт международных матчей. Не у всех есть возможность их играть. Эти матчи я считаю важными для вас.

Сегодня вы увидели, что эти матчи нужны и нашим болельщикам. Полная арена сегодня, вы видели и слышали мощную поддержку. Такая же поддержка была на «ВТБ Арене», где отлично сыграли с Камеруном.

Телевизионные рейтинги, доли, аншлаг на стадионе говорят о том, что сборная интересна и вы нужны нашим болельщикам.

В следующем году продолжим играть. Еще раз хочу поблагодарить за год. Все большие молодцы, так держать. Хочу пожелать вам удачи и успехов в этом году. До встречи в следующем. Молодцы!» – сказал Дюков.