Дюков выступил перед сборной России после разгрома Кубы

Президент РФС Александр Дюков обратился к футболистам сборной России после товарищеского матча с Кубой (8:0).
«С победой! Заключительная игра этого года. Для российского футбола и Российского футбольного союза очень важно, чтобы сборные играли.
Понятно, что у каждого игрока есть свой клуб, свой тренер, свои партеры по команде. Здесь, приезжая в сборную, у вас есть возможность работать с другим тренером, Валерием Георгиевичем. У него свое видение футбола, эта работа, мне кажется, обогащает вас, помогает многому от него научиться.
Безусловно, это важный опыт международных матчей. Не у всех есть возможность их играть. Эти матчи я считаю важными для вас.
Сегодня вы увидели, что эти матчи нужны и нашим болельщикам. Полная арена сегодня, вы видели и слышали мощную поддержку. Такая же поддержка была на «ВТБ Арене», где отлично сыграли с Камеруном.
Телевизионные рейтинги, доли, аншлаг на стадионе говорят о том, что сборная интересна и вы нужны нашим болельщикам.
В следующем году продолжим играть. Еще раз хочу поблагодарить за год. Все большие молодцы, так держать. Хочу пожелать вам удачи и успехов в этом году. До встречи в следующем. Молодцы!» – сказал Дюков.
- В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
- Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).