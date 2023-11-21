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  • Червиченко — о матче Россия — Куба: «Неприятный привкус от этой победы»

Червиченко — о матче Россия — Куба: «Неприятный привкус от этой победы»

21 ноября 2023, 13:10
5

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил победу сборную России над Кубой в товарищеском матче со счетом 8:0.

«Лично у меня к этому результату душа не лежала. Если бы с таким счетом обыгрывали Фареры или другую мелкую европейскую страну, то было бы приятнее. А кубинцы – наши друзья много лет. У меня неприятный привкус от этой победы.

Удивил ли такой счет? Команда находится на 150-м месте в рейтинге. Следующие, кого они могут обыграть с таким же счетом – это ветераны, да и то вряд ли. Куба перед матчем покупала бутсы в «Спортмастере»? Не зазорно быть бедным, зазорно быть продажным. Куба – небогатая страна, которая уже 70 лет находится под санкциями. Это наши друзья, им надо помогать», – сказал Червиченко.

  • Россия одержала самую крупную победу при Валерии Карпине.
  • Матч проходил в Волгограде и установил рекорд посещаемости «Волгоград Арены» со времен ЧМ-2018.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Куба Россия Червиченко Андрей
Комментарии (5)
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Давид59
1700564239
Насчёт бедности не совсем соглашусь. Там вовсю развивается туриндустрия. На их курорты едут всё больше и больше . Кубинские отели и пляжи широко представлены в каталогах турфирм всего мира.
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Красногвардейчик
1700565810
Так не нужно мешать спорт и политдружбу.....я уверен кубинцы особо не расстроились, но и радоваться нечему, обыкновенный товарняк со слабой командой
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evgevg13
1700567000
Всё в одну кучу. Давайте тогда у друзей вообще не выигрывать
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Plyash
1700568841
Так наши по дружбе и забили 8 мячей,а могли бы больше.Скромно постеснялись...
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JTherry
1700574052
в команде Кубы нет футболистов, имеющих реальную стоимость, вся сборная оценивается в 1,3 лимона долларов, в 1/8 Соболева...) о какой значимости от этой победы можно вообще говорить, когда играли профи с любителями..? выиграли и выиграли, порадовали 40 тысяч зрителей в Волгограде...)
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