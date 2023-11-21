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    • Червиченко — о матче Россия — Куба: «Неприятный привкус от этой победы»

    Червиченко — о матче Россия — Куба: «Неприятный привкус от этой победы»

    Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил победу сборную России над Кубой в товарищеском матче со счетом 8:0.

    «Лично у меня к этому результату душа не лежала. Если бы с таким счетом обыгрывали Фареры или другую мелкую европейскую страну, то было бы приятнее. А кубинцы – наши друзья много лет. У меня неприятный привкус от этой победы.

    Удивил ли такой счет? Команда находится на 150-м месте в рейтинге. Следующие, кого они могут обыграть с таким же счетом – это ветераны, да и то вряд ли. Куба перед матчем покупала бутсы в «Спортмастере»? Не зазорно быть бедным, зазорно быть продажным. Куба – небогатая страна, которая уже 70 лет находится под санкциями. Это наши друзья, им надо помогать», – сказал Червиченко.

    • Россия одержала самую крупную победу при Валерии Карпине.
    • Матч проходил в Волгограде и установил рекорд посещаемости «Волгоград Арены» со времен ЧМ-2018.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31948

      JTherry 2 часа назад

      в команде Кубы нет футболистов, имеющих реальную стоимость, вся сборная оценивается в 1,3 лимона долларов, в 1/8 Соболева...) о какой значимости от этой победы можно вообще говорить, когда играли профи с любителями..? выиграли и выиграли, порадовали 40 тысяч зрителей в Волгограде...)

      0
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      Рейтинг: +15065

      playsh 4 часа назад

      Так наши по дружбе и забили 8 мячей,а могли бы больше.Скромно постеснялись...

      3
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      Рейтинг: +2674

      evgevg13 4 часа назад

      Всё в одну кучу. Давайте тогда у друзей вообще не выигрывать

      2
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      Рейтинг: +2641

      Красногвардейчик 4 часа назад

      Так не нужно мешать спорт и политдружбу.....я уверен кубинцы особо не расстроились, но и радоваться нечему, обыкновенный товарняк со слабой командой

      5
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      Рейтинг: +6634

      Питерский князь 5 часов назад

      Такой же привкус, как и у побед срамтака.
      Победу одержут, а все знают, что клуб посмешище.
      :)))

      3
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      Рейтинг: +2914

      Suvorov71 > Питерский князь 2 часа назад

      О1Вонючая княгиня. совсем тебя затаскали у помойки, да и сейчас холода наступают где тябя будут драть? хотя есть выход, в подвалах домов, правда от тебя вонь будет исходить, ну а что делать, потому и княжна помойная

      0
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      Рейтинг: +6634

      Питерский князь > Suvorov71 1 час назад

      Тебе сколько лет?
      Первый волос на лобке вырезася и понтуешься?
      :)))

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      Рейтинг: +7208

      Давид59 5 часов назад

      Насчёт бедности не совсем соглашусь. Там вовсю развивается туриндустрия. На их курорты едут всё больше и больше . Кубинские отели и пляжи широко представлены в каталогах турфирм всего мира.

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