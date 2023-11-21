Червиченко — о матче Россия — Куба: «Неприятный привкус от этой победы»

в команде Кубы нет футболистов, имеющих реальную стоимость, вся сборная оценивается в 1,3 лимона долларов, в 1/8 Соболева...) о какой значимости от этой победы можно вообще говорить, когда играли профи с любителями..? выиграли и выиграли, порадовали 40 тысяч зрителей в Волгограде...)
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил победу сборную России над Кубой в товарищеском матче со счетом 8:0.
«Лично у меня к этому результату душа не лежала. Если бы с таким счетом обыгрывали Фареры или другую мелкую европейскую страну, то было бы приятнее. А кубинцы – наши друзья много лет. У меня неприятный привкус от этой победы.
Удивил ли такой счет? Команда находится на 150-м месте в рейтинге. Следующие, кого они могут обыграть с таким же счетом – это ветераны, да и то вряд ли. Куба перед матчем покупала бутсы в «Спортмастере»? Не зазорно быть бедным, зазорно быть продажным. Куба – небогатая страна, которая уже 70 лет находится под санкциями. Это наши друзья, им надо помогать», – сказал Червиченко.
- Россия одержала самую крупную победу при Валерии Карпине.
- Матч проходил в Волгограде и установил рекорд посещаемости «Волгоград Арены» со времен ЧМ-2018.